André Carrillo defiende su fichaje por Al-Hilal: "¿A quién no le gusta la plata?

André Carrillo se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la Selección Peruana debido a su gran velocidad y desequilibrio a la hora de enfrentar rivales. El atacante nacional dejó una buena imagen con el combinado patrio en Rusia 2018, pero a pesar que hubo ofertas de otros equipos terminó fichando por el Al-Hilal de Arabia.

Este traspaso generó cientos de críticas por parte de los aficionados peruanos quienes consideraban que el ex Alianza Lima podría jugar en cualquier club de Europa tras su gran mundial. No obstante, Carrillo, luego de mucho tiempo, defendió su decisión de marcharse al fútbol de Asia ya que encontró la regularidad necesaria a pesar que tuvo ofertas más tentadoras de otros equipos.

“¿A quién no le gusta la plata? La verdad que te seduce el contrato, a cualquier jugador, pero yo vine a préstamo un año. Yo después de ese año terminé lesionado esa temporada porque me lesioné la rodilla. Después de eso yo estaba contento y me quería quedar acá”, inició en charla con Al Ángulo.

“A lo mejor tenía ofertas de otros clubes árabes, que me pagaban un poco más de dinero, pero le dije a mi empresario que no quería escuchar ninguna otra oferta, yo me quiero quedar en Al-Hilal así sea ganando menos. Por ese lado yo lo veo que no me quedé por el dinero”, concluyó.

De igual manera, André Carrillo también reveló que solamente tuvo dos ofertas concretas del fútbol europeo tras su gran participación en Rusia 2018. Sin embargo, el jugador nacional expresó que prefirió marcharse al Al-Hilal ya que es un equipo que pelea por títulos y no por permaneces en primera división.

“Después del Mundial me hablaron del Fulham, podía continuar en Benfica porque al final era yo quien decidía ya que me quedaban tres años de contrato y tuve lo del Al Hilal. Tampoco era que tenía mil ofertas. Uno dice: ‘juegas un mundial, te van a llover ofertas’ y no es así. Los periodistas hablan muchas veces sin tener idea”, sentenció.