Equipo de trabajo de Ricardo Gareca confía en clasificar a Qatar 2022

El debut de la selección peruana en Eliminatorias está cada vez más cerca. FIFA ratificó las fechas de los partidos ante Paraguay en Asunción (8 de octubre) y Brasil en Lima (13 octubre). En Videna están preparados para afrontar el nuevo proceso clasificatorio con las mejores armas dentro y fuera de la cancha.

El comando técnico de Ricardo Gareca evaluó durante una semana a los jugadores convocados de la Liga 1 Movistar, los entrenamientos terminaron el pasado viernes y el “Tigre” tomó nota de importantes conclusiones.

La única duda del grupo de trabajo de la Blanquirroja es sobre el traslado de los futbolistas que militan en el extranjero debido a las limitaciones de tránsito aéreo, esperan que FIFA y Conmebol se pronuncien al respecto. Después, el Protocolo de Operaciones de Eliminatorias será el mismo de Copa Libertadores que reiniciará el próximo 15 de septiembre.

La Gerencia de Selecciones maneja algunas opciones para el viaje de los foráneos, una de ellas es juntar a todos los “extranjeros” en una ciudad europea que podría ser Madrid o Amsterdam y volar directo a Lima o Asunción.

Los 4 partidos que @SeleccionPeru jugará este año en las Eliminatorias Qatar 2022



8/10 🇵🇾 vs 🇵🇪

13/10 🇵🇪 vs 🇧🇷

12/11 🇨🇱 vs 🇵🇪

17/11 🇵🇪 vs 🇦🇷 pic.twitter.com/jOTJwx6BZO