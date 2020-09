Johan Fano a 12 años de su gol a Argentina: "Se puso en manifiesto mi instinto goleador" [VIDEO]

De la Eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010 hay escasos pasajes dignos de recordar, sin embargo, líneas aparte merece la noche del 10 de septiembre del 2008, cuando por la décima fecha de la competencia la Selección Peruana le ahogó la fiesta a la Selección Argentina que traía en sus filas a figuras de la talla de Javier Zanetti, Juan Román Riquelme y un jovencito Lionel Messi.

En ese marco, LÍBERO se comunicó con el autor del gol tras la épica corrida de Juan Manuel Vargas: Johan Fano. El exdelantero se convirtió en el héroe de este episodio al anotar el 1-1 final en el último segundo del partido y con el que la 'Blanquirroja' hizo respetar la casa, pues como él mismo nos cuenta, no merecíamos perder esa noche en el Monumental.

-A 12 años de haber convertido uno de los goles más gritados en la historia de la Selección Peruana ¿Qué sensaciones tienes?

Parece como si hubieran pasado recién 4 o 5 años, pero ya son 12 y aún queda en la retina esos momentos bonitos, sobretodo en el recuerdo de mucha gente, a ellos todavía les agradezco por tantas muestras de cariño.

-Cuéntanos, ¿Qué conversaron en el grupo antes de saltar al campo teniendo en cuenta que esa noche iban a enfrentar a la Argentina de Riquelme y Messi?

Dentro del grupo queríamos sumar los 6 puntos. Veníamos de ganar a Venezuela y si ganábamos nos poníamos cerca del repechaje. Hubiera sido importante, gracias a dios se pudo conseguir solo 4 que quedaron solo para la estadística; pero tiene su mérito porque sabíamos que era un Argentina, que si bien no era fuerte en lo colectivo, era muy rico individualmente con jugadores de la talla de Zanetti, Coloccini, Gago, Riquelme y el mejor jugador del mundo Lionel Messi.

-¿Tuviste algún cruce de palabras con los jugadores argentinos?

Tuve un cruce de palabras con Demichelis y Zanetti, pero todo queda en el partido. Mi admiración y respeto para ellos porque uno ve todo lo que han logrado y tenerlos al frente como rival, es algo admirable. Yo en mi mente solo tenía que estaba defendiendo a mi selección.

-¿Merecimos algo más esa noche?

Nosotros creíamos que no merecíamos perder. El portero de ellos, Juan Pablo Carrizo estaba siendo la figura.

-Cuéntanos sobre la jugada del épico gol

En esa última jugada yo veo que Juan le mete la mano a Bataglia y se proyecta solo. En ese momento solo pensé en irme al arco y esperar el remate de Juan o por último esperar el centro que al final se dio. Yo veo que el 'Cata' Díaz dudaba de quedarse conmigo o ir a marcarlo, entonces veo que Juan saca un centro fuerte y rasante. La única forma de llegar era tirándome y ahí se puso en manifiesto mi instinto goleador, como lo llaman, para poder lanzarme. Gracias a dios llegué bien al balón y pude conectarlo para el empate que era mucho premio para Argentina y para nosotros el desahogo.

-¿Cómo te recibieron en el camarín después del gol?

Demoré en entrar porque todos me agarraron en la cancha. Cuando entré todo el mundo me apanó jajaja. Me tiraron harina, huevo, cereales, jugo, creo que hasta un plátano y todo lo que encontraron en los vestuarios me embarraron en la cabeza jajaja; pero bueno era parte del festejo.

-¿Qué les dijo el 'Chemo'?

'Chemo' nos felicitó por el esfuerzo, por la entrega y porque nunca bajamos los brazos. Porque a pesar de lo que estaba pasando el equipo y las decisiones difíciles que él había tomado ese año (los casos de indisciplina), se quedó satisfecho por lo que había visto en esos dos partidos.

-Seguramente escuchaste la conmovedora narración de Daniel Peredo al borde del llanto ¿Cómo te sentiste al saber que hiciste llorar de emoción a todo un país?

Yo viajo esa misma noche a Colombia. Estando allá a los dos días un periodista me manda la narración de Daniel y lógicamente la alegría y el sentimiento con el que narró el gol, quedó marcado en mí como uno de los momentos más importantes de mi carrera.