Jefferson Farfán presenta molestias en la rodilla izquierda y preocupa a Gareca

Las alarmas se volvieron a encender en Videna. Jefferson Farfán sintió molestias en la rodilla operada (por desprendimiento de cartílago) y el comando técnico de la selección peruana decidió darle unos días de descanso.

A través de sus redes sociales, la “Foquita” publicó videos haciendo trabajos de rehabilitación en su casa con su fisioterapeuta particular, el colombiano Mauricio Alzate. Ricardo Gareca está preocupado porque si la rodilla izquierda de Farfán no mejora y no le permite jugar el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 al cien por ciento, el delantero se sumaría a las bajas de Paolo Guerrero y Edison Flores.

Como se recuerda, el exjugador del Lokomotiv Moscú estuvo un año fuera de las canchas luego de ser operado. Farfán sufrió la lesión en la rodilla en la Copa América Brasil 2019 y recién volvió a jugar el pasado 12 de julio marcando un gol a Ufa. Sin embargo, el club de Rusia no le renovó contrato.

El preparador físico Néstor Bonillo y el Gerente de Selecciones Antonio García Pye señalaron que la lesión de Farfán no es de gravedad. "Si estuviera roto, no vendría a entrenar todos los días", aseguró García Pye el pasado miércoles.

Ante este posible escenario desfavorable para Jefferson, Raúl Ruidíaz sería el ‘9’ titular ante Paraguay (8 de octubre) y Brasil (13 de octubre). La “Pulga” viene en racha en la MLS de Estados Unidos, en la última fecha marcó un doblete ante el San José Earthquakes de Marcos López.

De otro lado, Antonio García Pye señaló que en FPF trabajan pensando en el debut de octubre, pero no descarta una posible postergación. “Hay dificultades logísticas para conseguir vuelos, algunos países tienen las fronteras cerradas. La idea es juntar a todos los extranjeros en Lima antes del 5 de octubre para viajar juntos a Asunción el 6 por la tarde”, afirmó. La lista de convocados se dará a conocer el 25 de septiembre.