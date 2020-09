Pedro Aquino sobre lesión de Guerrero: “Sabemos que no tiene reemplazante”

La Selección Peruana viene alistando lo que será el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 donde enfrentará a Paraguay en Asunción y a Brasil en Lima. Por ello, Ricardo Gareca mandaría la convocatoria para esta doble fecha el viernes 25 de septiembre para comenzar a trabajar el 28 del mismo mes con los jugadores del medio local.

No obstante, esta nómina tendrá un nombre ausente por una lesión de gravedad. Se trata de Paolo Guerrero quien se rompió el ligamento interno de su rodilla derecha y estará fuera de las canchas hasta febrero o marzo del 2021. De esta manera, ‘El Tigre’ tendrá que buscar en Raúl Ruidíaz y Jefferson Farfán al delantero que reemplace al ‘Depredador’ en este torneo.

Sobre este tema, Pedro Aquino lamentó la ausencia del delantero de Inter de Porto Alegre y, aunque aseguró que confía en el resto de sus compañeros, también afirmó que será difícil buscarle un reemplazante por su jerarquía y por lo que aporta.

"Fue lamentable lo de Paolo (Guerrero), sabemos que es una pieza clave para la selección. También sabemos que no tiene reemplazante, pero hay buenos delanteros como Ormeño, Beto da Silva, Reyna, Ruidíaz y hasta Jefferson, debe tomar la decisión el profe", señaló para ESPN.

Jefferson Farfán presenta molestias en la rodilla izquierda y preocupa a Gareca

Las alarmas se volvieron a encender en Videna. Jefferson Farfán sintió molestias en la rodilla operada (por desprendimiento de cartílago) y el comando técnico de la selección peruana decidió darle unos días de descanso.

A través de sus redes sociales, la “Foquita” publicó videos haciendo trabajos de rehabilitación en su casa con su fisioterapeuta particular, el colombiano Mauricio Alzate. Ricardo Gareca está preocupado porque si la rodilla izquierda de Farfán no mejora y no le permite jugar el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 al cien por ciento, el delantero se sumaría a las bajas de Paolo Guerrero y Edison Flores.