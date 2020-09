Será compañero de Flores: Yordy Reyna es nuevo jugador del DC United [FOTO]

Yordy Reyna se acaba de convertir en nuevo jugador del DC United, equipo que actualmente tiene en su plantilla a Edison Flores. Desde Estados Unidos indican que el traspaso será por toda la temporada 2020 con opción de extenderse hasta el 2021.

En una operación silenciosa entre DC United y Vancouver Whitecaps, ambos clubes acordaron la cesión del atacante para esta temporada de la MLS por lo que en las próximas horas Yordy Reyna se sumará a su nuevo equipo.

“D.C. United ha anunciado la adquisición del alero de la Selección Nacional de Perú, Yordy Reyna, y un puesto internacional 2020 de Vancouver Whitecaps FC. El jugador se unirá al equipo por el resto de la temporada”, fue el anuncio del equipo de la capital en redes sociales.

🚨🚨 BREAKING 🚨🚨



Welcome to the District, @yordy_10!#VamosUnited