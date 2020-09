Selección peruana: Jean Pierre Rhyner en lista preliminar de Gareca

Las Eliminatorias Qatar 2022 ya se juegan fuera de las canchas. La Federación Peruana de Fútbol envió las cartas a los clubes de los seleccionados que militan en el exterior y LÍBERO pudo conocer que el Cádiz CF de Jean Pierre Rhyner recibió el documento oficial de Videna.

El defensor suizo de ascendencia peruana estará a la expectativa para los partidos ante Paraguay y Brasil. El "Tigre" Ricardo Gareca presentará la lista final de convocados el próximo 25 de septiembre y Rhyner, quien fue habilitado por FIFA para jugar por Perú tras cumplir los requisitos de elegibilidad (tiene DNI peruano y arraigo con nuestro país), podría ser una grata sorpresa para reforzar el equipo.

Jean Pierre Rhyner se caracteriza por ser un defensa aguerrido, anticipador y de buen juego aéreo. Suiza lo convocó para disputar el campeonato Sub 21 de la UEFA en el 2015, donde jugó tres partidos con el combinado helvético. Sin embargo, renunció a 'Los Navajos' porque su afinidad con la Blanquirroja pudo más, ya que en el 2014 fue pre-convocado a la Sub 20 jugando amistosos ante Colombia y Uruguay. Él lo explica de esta manera:

"Yo tengo familia en Perú. Cuando yo estaba pequeño, mis tíos que venían a Suiza me enseñaban el fútbol, jugaba mucho con ellos. Luego fui a visitar a Perú bastante y ahí en el barrio jugando con los chicos, con mis amigos, desde pequeño en la calle jugando, y así siguiendo a la selección en todos los partidos, en el Mundial, siempre.

Todo empezó cuando me querían convocar en los amistosos contra Alemania y Holanda (en el 2018) aquí en Europa y me comentaron que faltaban unos papeles de la FIFA y eso fue hace años. Y ahí empezamos a hacer los papeles con la FIFA y últimamente, gracias a mi agente que me ayudó mucho con el trabajo, estuvimos en contacto con la FPF y todo salió bien. Ahora por fin puedo decir que estoy preparado para ser convocado a la selección de Perú, fue un largo tiempo, mucho papeleo con la FIFA y estoy muy feliz", declaró a ESPN.

Santiago Ormeño también está

Cabe señalar que Gareca realizará varios cambios obligados debido a las ausencias de Paolo Guerrero, Edison Flores y posiblemente Yoshimar Yotún. El “Tigre” sabe que pierde jugadores claves en su esquema, pero no dramatiza porque cuenta con otros referentes capaces y comprometidos con el objetivo de clasificar a Qatar 2022.

La otra gran novedad es que Santiago Ormeño, delantero del Puebla de México, está en la relación preliminar. El club del jugador peruano-mexicano recibió la primera comunicación oficial de la FPF y estará a la expectativa ante cualquier eventualidad.

Recordemos que Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz son las primeras opciones para reemplazar a Guerrero. Aldair Rodríguez, reciente fichaje del América de Cali de Colombia, también entró a la nómina. El reto de la selección peruana es sumar, mínimo, cuatro puntos ante Paraguay y Brasil.

Agenda Blanquirroja

LÍBERO te cuenta al detalle la logística de la selección peruana para la primera fecha doble de las clasificatorias. Los jugadores del exterior llegarán a Lima en vuelos individuales y la idea es que el 5 de octubre el grupo de 23 convocados trabaje junto en Videna.

25/09 sale la lista de convocados

28/09 empiezan prácticas con jugadores locales

07/10 viaje a Asunción

08/10 Paraguay vs Perú

09/10 regreso a Lima

13/10 Perú vs Brasil