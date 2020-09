Selección peruana: El once titular de Gareca con Raúl Ruidíaz de '9'

Las Eliminatorias Qatar 2022 están a la vuelta de la esquina. Ricardo Gareca ya tiene en mente el posible equipo titular para el debut ante Paraguay en Asunción y para el partidazo contra la Brasil de Neymar en Lima.

En el esquema del "Tigre" puede haber una grata sorpresa: La inclusión de Raúl Ruidíaz como '9' de área en reemplazo de Paolo Guerrero. La 'Pulga' pasa por un extraordinario momento en la MLS donde a la fecha suma 8 goles con la camiseta del Seattle Sounders.

“He tenido conversaciones con Néstor Bonillo, pasándole estadísticas de mi equipo. Tengo mucha ilusión como siempre cada vez que me convocan en poder hacer las cosas bien. Yo me encuentro bien físicamente. Me felicitaron porque había llegado a mi record de sprint. La actividad de partidos es muy bueno", declaró Ruidíaz a RPP.

La primera opción para reemplazar a Paolo era Jefferson Farfán, pero Gareca haría una jugada de ajedrez para aprovechar la jerarquía de la 'Foquita' y la capacidad goleadora de Ruidíaz. ¿Cómo así? Farfán pasaría a jugar de enganche detrás de Ruidíaz y Christian Cueva iría por el extremo izquierdo en lugar del lesionado Edison Flores. En el extremo derecho se mantendrá André Carrillo. Otra opción es que Jefferson juegue por extremo izquierdo y Cueva siga de enganche.

De esta manera, la Blanquirroja formaría con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Jefferson Farfán, André Carrillo, Christian Cueva y Raúl Ruidíaz.

“Paraguay es un rival complicado, hay que mantener el nivel que hemos mostrado. Uno debe pensar en ganar los seis puntos de la fecha doble. Estamos para ganarlos”, manifestó Ruidíaz, el delantero peruano del momento.

La lista de convocados para los partidos ante Paraguay y Brasil se dará a conocer este viernes 25 de septiembre. Santiago Ormeño y Jean Pierre Rhyner entraron a la relación preliminar y podrían ser las sorpresas de Gareca.