Selección Peruana: Sergio Peña y Miguel Araujo recibieron la carta de reserva

La Selección Peruana inicia su camino para el Mundial Qatar 2022 en Asunción. Ricardo Gareca viene trabajando para lo que significará los dos primeros duelos de la bicolor en las Eliminatorias, ante Paraguay y Brasil.

Sergio Peña y Miguel Araujo vienen sosteniendo buenos encuentros con el FC Emmen y son uno de los 'fijos' para el llamado del 'Tigre'. El volante confirmó que la FPF envió la carta de reserva para una posible convocatoria a su club.

"Miguel Araujo y yo nos hemos consolidado. Él (Araujo) es capitán del equipo. Ambos gozamos de gran consideración en FC Emmen. Sobre la Selección Peruana, llegó la carta de reserva para la convocatoria tanto para mí como para Miguel", indicó Peña a Las Voces del Fútbol.

El exjugador de Alianza Lima fue incluido en el equipo ideal de la Eredivisie. Sergio Peña indicó que se encuentra atravesando un buen momento futbolístico y si recibe el llamado de la Selección Peruana realizará su mejor esfuerzo para conseguir el objetivo.

"No tengo ninguna duda que si me convocan, llegaría mejor que antes porque ahora estoy más maduro y tengo una confianza distinta. En Emmen, he sacado lo mejor de mí y aportaría mucho", señaló.