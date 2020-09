Representante de Santiago Ormeño: "No será citado por Perú ahora"

Las Eliminatorias para Qatar 2022 iniciarán el próximo 8 de octubre y, ante la lesión de Paolo Guerrero, Ricardo Gareca debe buscar una alternativa para la delantera. No obstante, el representante de Santiago Ormeño reveló que el estratega no planea convocarlo a la Selección Peruana por el momento.

Durante una entrevista con Las Voces del Fútbol, el representante del delantero, Mathías Fariñas, habló sobre el futuro de Santiago Ormeño en la ‘Blanquirroja’ y reveló detalles importantes con respecto a la próxima convocatoria.

“Tengo información que no será citado por Perú ahora. Por características, Santiago le puede aportar más a la Selección Peruana que a la mexicana. Reynoso habló mucho con él (Ormeño). No se puede compara su situación con la de Lapadula”, sostuvo.

Asimismo, indicó que el delantero no ha tomado ninguna elección debido a que no le han ofrecido ninguna propuesta para vestir los colores nacionales. “No e puede tomar una decisión cuando no hay nada para decidir. Al Puebla no llegó ninguna reserva de convocatoria”, agregó.

No obstante, afirmó que Ormeño si se encuentra interesado en ser el delantero del elenco peruano. “Para Santi sería un orgullo vestir la camiseta de la Selección Peruana”, comentó Fariñas, dejando abierta la posibilidad de ver al atacante del Puebla al mando de Ricardo Gareca.

Finalmente, recordemos que las Eliminatorias Sudamericanas comenzarán el próximo 8 de octubre y dicho día la Selección Peruana enfrentará a su similar de Paraguay en Asunción desde las 5.30 p. m. (hora peruana). Después, el 13 del mismo mes recibiremos a Brasil por la segunda fecha del proceso clasificatorio.