Selección peruana: la posible lista de convocados de Ricardo Gareca para las Eliminatorias [FOTOS]

La selección peruana ya respira aires de Eliminatorias. Este viernes Ricardo Gareca anunciará la lista de convocados para los partidos ante Paraguay y Brasil. El “Tigre” llamaría a más de 23 futbolistas entre locales y “extranjeros” para prevenir eventualidades como lesiones, suspensiones, COVID-19 positivos o problemas para viajar.

Cabe señalar que para los encuentros de las clasificatorias solo podrá inscribir a 23 por reglamento FIFA, el resto podrá trabajar con el grupo pero quedará a la expectativa ante cualquier requerimiento del comando técnico.

De otro lado, la FPF continúa haciendo las gestiones para el viaje de los jugadores que militan en el exterior. Europa presenta rebrotes de Coronavirus en capitales importantes, por lo que va tomando fuerza hacer la conexión México-Lima o en el peor de los casos realizar vuelos charter.

Los entrenamientos empezarán en Videna el lunes 28 de septiembre y el viaje a Asunción está programado para el 7 de octubre. Hay confianza en lograr resultados positivos en el inicio de este nuevo proceso pre-mundialista.

La posible lista de convocados

1. Pedro Gallese (Orlando City)



2. José Carvallo (Universitario)



3. Carlos Cáceda (FBC Melgar)



4. Luis Advíncula (Rayo Vallecano)



5. Aldo Corzo (Universitario)



6. Carlos Zambrano (Boca Juniors)



7. Luis Abram (Vélez Sarsfield)



8. Miguel Araujo (FC Emmen)



9. Alexander Callens (New York City)



10. Jean Pierre Rhyner (Cádiz CF)



11. Alberto Rodríguez (Alianza Lima)



12. Miguel Trauco (Saint Etienne)



13. Nilson Loyola (Sporting Cristal)



14. Marcos López (San José)



15. Renato Tapia (Celta)



16. Yoshimar Yotún (Cruz Azul)



17. Pedro Aquino (León FC)



18. Wilder Cartagena (Godoy Cruz)



19. Christian Cueva (Yeni Malatyaspor)



20. Edison Flores (DC United)



21. Sergio Peña (FC Emmen)



22. André Carrillo (Al Hilal)



23. Andy Polo (Portland Timbers)



24. Jefferson Farfán (libre)



25. Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders)



26. Fernando Pacheco (Fluminense)



27. Aldair Rodríguez (América de Cali)



28. Yordy Reyna (DC United)



29. C. Gonzales (Sporting Cristal)

Santiago Ormeño quedó fuera de la nómina de reserva porque a última hora Gareca cambió de opinión y decidió apostar por Aldair Rodríguez, quien ya había entrenado en el último microciclo. El "Tigre" apuesta por su experiencia y conocimiento del medio. El delantero del América de Cali podría ser una grata sorpresa.

El que sí logró entrar a la relación de jugadores reservados es Jean Pierre Rhyner del Cádiz CF de España. El defensor espera que Gareca lo considere en el llamado final para cumplir su sueño de defender la camiseta de la selección peruana de manera oficial.

Liga 1 no se detiene por Eliminatorias

La Liga 1 dio a conocer la programación de las fechas 15, 16 y 17, los partidos del torneo local continuarán jugándose en paralelo a las prácticas de la Blanquirroja, es decir, los clubes no contarán con sus seleccionados. El calendario apretado por el retraso que provocó la pandemia hace imposible volver a parar.

En ese sentido, varios equipos sentirán la ausencia de jugadores importantes. Por ejemplo, Universitario no contará con José Carvallo y Aldo Corzo. Sporting Cristal perderá a Christofer Gonzáles y posiblemente a Nilson Loyola, FBC Melgar tampoco contará con Carlos Cáceda. Alberto Rodríguez de Alianza Lima también está en los planes del comando técnico.

Los de Universitario no jugarán ante Deportivo Municipal, UTC, Binacional y posiblemente contra Sporting Cristal. Los del cuadro rimense no estarán ante Mannucci, Atlético Grau, Municipal y posiblemente contra la 'U'. El de Melgar se perderá los duelos ante Llacuabamba, Ayacucho FC, Mannucci y posiblemente contra Atlético Grau. Si llaman al 'Mudo', no jugaría los partidos de Alianza Lima contra Sport Boys, Llacuabamba, Cantolao y posiblemente contra Estudiantes de Mérida por Copa Libertadores.