Néstor Pitana y Julio Bascuñán dirigirán el partido de Perú frente a Paraguay y Brasil

A poco menos de dos semanas para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022, la Conmebol hizo oficial la programación de los árbitros para la primera fecha doble, en el cual la Selección Peruana enfrentará a su similar de Paraguay en Asunción y Brasil en Lima.

Para el Perú vs Paraguay, la Conmebol programó al árbitro argentino Néstor Pitana, mientras que para el siguiente duelo contra Brasil, el encargado de impartir justicia será el chileno Julio Bascuñán.

Además, en esta primera fecha doble de las Eliminatorias, Conmebol también decidió programar a un árbitro peruano. Se trata del juez Diego Haro, quien, estará a cargo del encuentro entre Argentina de Messi frente a Bolivia en La Paz.

