Perú vs Brasil: Tite anunció al reemplazante de Gabriel Jesus para choque por Eliminatorias

Había una mínima esperanza que Gabriel Jesus pueda llegar al inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, pero eso ya no será posible tras el último pronunciamiento por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol.

A través de un comunicado, la CBF reveló que Matheus Cunha ocupará la plaza de Gabriel Jesus, quien sufrió una lesión en el duelo entre el Manchester City vs Wolverhampton por la Premier League y no podrá estar ante Perú. Una sensible baja para el DT Tite.

El artillero del Manchester City, Gabriel Jesus, será baja por lesión en el estreno de la 'Canarinha' en las Eliminatorias para los duelos ante Bolivia y Peru, a disputarse el 9 y 13 de octubre, respectivamente.

Ante ello, Tite llamó a Matheus Cunha para que ocupe su lugar en el 'Scratch'. Es preciso recalcar que es la primera vez que el delantero del Hertha Berlín forme parte de la selección mayor.

NOVIDADE! Matheus Cunha, do Hertha Berlin, está convocado para a Seleção Brasileira. Atacante vai substituir Gabriel Jesus, lesionado.



Saiba mais em https://t.co/8JGEihDKZX



Foto: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/2eK74qjBhi — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 25, 2020

Un dato a tomar en cuenta es que Matheus Cunha viene de marcar 5 goles en 11 partidos en la pasada temporada, todos en la Bundesliga, y se perfila para pilotear el ataque de la 'Verdeamarelha' contra Perú, en Lima.

Por último, la CBF no precisó la dolencia ni el tiempo que estará Gabriel Jesus fuera de las canchas, pero se conoce que Brasil comenzará sus entrenamientos este 5 de octubre en su sede de Granha Comary, en Río de Janeiro, con miras al inicio de las Eliminatorias.