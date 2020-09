Paraguay también se verá afectado si MLS rechaza ceder a jugadores a sus selecciones

Ante la casi negativa decisión de ceder a los jugadores que fueron convocados por las diversas selecciones para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022, no solo Perú se verá afectado, sino también nuestro rival de turno, Paraguay que tiene hasta seis convocados por Eduardo Berizzo.

En el caso de Paraguay y de confirmarse esta decisión de la MLS, Eduardo Berizzo no podría contar con los Gastón Giménez (Chicago Fire), Cristhian Parededs (Portland Timbers), Alejandro Romero (New York Red Bull), Luis Amarilla (Minnesota United), Jesús Medina (New York City) y Erik López (Atlanta United).

La MLS argumenta que su intención es no ceder a los diversos seleccionados, esto debido a que en Estados United toda persona que entra a dicho país, debe cumplir un aislamiento obligatorio, por ello, se demorarían en incorporarse a sus respectivos clubes.

Sin embargo, es importante recalcar que durante el último congreso FIFA que se realizó, junto a Conmebol y las diez federaciones asociadas, Gianni Infantino garantizó a todos la presencia de los futbolistas que militan en el exterior.

Incluso, hace una semana atrás Conmebol anunció la fecha de incorporación de todos los convocados a cada selección. "Atletas que juegan en ligas extranjeras estarán disponibles para sus selecciones para los primeros partidos de la Clasificatoria, previstos para el 8 y el 13 de octubre, precisó Conmebol.

"El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró a las Asociaciones Miembro de la CONMEBOL que el reglamento sobre cesión de jugadores ya no tendrá excepciones y Sudamérica podrá disponer así de los atletas que militan en ligas extranjeras. Las Asociaciones Miembro de la CONMEBOL habían solicitado la garantía de que sería respetada la normativa vigente que obliga a los clubes a liberar a los futbolistas en favor de sus selecciones", comunicó el ente sudamericano.

Lista de Convocados de Ricardo Gareca

Pedro Gallese Carlos Cáceda José Carvallo Aldo Corzo Luis Advíncula Miguel Araujo Carlos Zambrano Christian Ramos Luis Abram Alexander Callens Anderson Santamaría Miguel Trauco Marcos Lopez Nilson Loyola Renato Tapia Pedro Aquino Wilder Cartagena Yoshimar Yotún Canchita Gonzales Christian Cueva Sergio Peña David Dioses André Carrillo Andy Polo Edison Flores Raziel García Jefferson Farfán Raul Ruidíaz Yordy Reyna Aldair Rodríguez

Lista de convocados de Eduardo Berizzo

Portero: Roberto Junior Fernández (Botafogo-BRA).

Defensas: Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Robert Rojas (River Plate-ARG), Junior Alonso (Atlético Mineiro-BRA), Fabián Balbuena (West Ham-GBR), Juan Escobar (Cruz Azul-MEX), Blas Riveros y Omar Alderete (Basel-SUI), Jorge Moreira (River Plate-ARG), Saúl Salcedo (Huracán-ARG) y Gustavo Velázquez (Juárez-MEX).

Centrocampistas: Richard Sánchez (América-MEX), Andrés Cubas (Nimes-FRA), Gastón Giménez (Chicago Fire-USA), Matías Rojas (Racing-ARG), Celso Ortiz (Monterrey-MEX), Cristhian Paredes (Portland-USA), Ramón Martínez (Coritiba-BRA), Robert Píris da Motta (Genclerbirlgi-TUR), Alejandro Romero (New York Red Bulls-USA), William Mendieta (Juárez-MEX) y Oscar Romero (San Lorenzo-ARG).

Delanteros: Ángel Romero (San Lorenzo- ARG), Hernán Pérez (Al Ahli Doha-QAT), Antonio Sanabria (Real Betis-ESP), Federico Santander (Bolognia-ITA), Carlos González (Pumas-MEX), Luis Amarilla (Minnesota United-USA), Jesús Medina (New York City-USA), Brian Zamudio (Rizespor-TUR), Lorenzo Melgarejo (Racing-ARG), Juan Iturbe (Pumas-MEX), Miguel Almirón (Newcastle-GBR), Darío Lezcano (Juárez-MEX), Blas Armoa (Juárez-MEX), Adam Bareiro (Alanyaspor-TUR) y Eric López (Atlanta United-USA).