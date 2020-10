Selección Peruana: ¿Gareca convocará a otros jugadores en reemplazo de Flores, Reyna y Callens?

Es casi un hecho que la Selección Peruana no podrá contar con la presencia de Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens para este arranque de las Eliminatorias Qatar 2022. Sus clubes, DC United y New York City, no otorgaron el permiso correspondiente por lo que no estarán en los duelos ante Paraguay y Brasil.

Ante ello, se abrió la posibilidad de que Ricardo Gareca convoque a otros futbolistas para suplir a los mencionados jugadores. Sin embargo, LÍBERO pudo que el entrenador argentino no hará uso de esta opción y se quedará con el grupo de futbolistas que se completarán con la llegada de Christian Cueva, Marcos López y Luis Advíncula.

Y es que los llamados de Matías Succar y Alex Valera fueron los últimos que realizó el técnico del seleccionado nacional y con los que afrontará el arranque de este maratónico torneo. Ahora, la Selección Peruana trabajará por la tarde de este lunes con el plantel casi completo a solo tres días del encuentro ante Paraguay.

🚨Información de @SeleccionPeru: Ante la confirmación de las ausencias de Edison Flores, Alexander Callens y Yordy Reyna por negativa de sus clubes, el comando técnico no convocará más jugadores. Los últimos llamados fueron Matías Succar y Alex Valera. @liberoperu — Marco Giovanni Cabrera 🇵🇪 (@marcogiovannic) October 5, 2020

La Selección va sumando jugadores

Este lunes por la mañana, Anderson Santamaría, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Raúl Ruidíaz, Pedro Gallese, Sergio Peña y Miguel Araujo arribaron a nuestra capital en un vuelo privado. Luego de pisar suelo peruano, el grupo de jugadores llegó al hotel de la concentración nacional para ponerse a las órdenes de Ricardo Gareca. Perú vs Paraguay: día, hora y canal de TV por la fecha 1 rumbo a Qatar 2022

Perú vs Paraguay EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO chocará este jueves 8 de octubre, desde las 17:30 horas (Lima) y 19:30 horas (Asunción), en el Estadio Defensores del Chaco por la primera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. La transmisión del partido estará a cargo del canal América TV en nuestro país. Sigue todas las incidencias del duelo clasificatorio y mira los videos de los goles en el minuto a minuto de Libero.pe.