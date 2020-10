Juan Carlos Oblitas afirma que el objetivo principal de la selección peruana es clasificar a Qatar 2022

El hecho de tener un grupo experimentado que recientemente jugó una Copa del Mundo, le da al comando técnico de Ricardo Gareca cierto optimismo de cara a lo que será la participación de la Selección Peruana en las Eliminatorias Qatar 2022.

A solo horas del viaje de la Bicolor a Asunción para enfrentar a Paraguay en el primer duelo del proceso de clasificación, Juan Carlos Oblitas señaló que la experiencia es lo que debe permitir realizar una campaña mucho más sostenida y con menos sobresaltos.

"En la anterior clasificatoria, empezamos mal en cuanto a los resultados, tenemos que ser más regulares en la conquista de puntos. En eso debemos diferenciarnos con el proceso a Rusia 2018", señaló el "Ciego" a la Guía Oficial de Medios que el Departamento de Prensa de la Federación Peruana de Fútbol publicó con ocasión del inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

"Será difícil porque tenemos un inicio complicado y hará que el esfuerzo que debemos hacer tiene que ser mucho mayor. Creo que como la mayoría de los jugadores repite, la experiencia de jugar este tipo de partidos hace que podamos competir de igual a igual con cualquiera", precisó Juan Carlos Oblitas.

Por encima de todo, Oblitas tiene definido qué es lo que se busca en este proceso pre mundialista. “El objetivo principal es clasificar. Es la meta. Yo creo que para llegar a eso debemos ser súper competitivos, competir mucho como lo ha hecho y lo hace este equipo. Tengo la confianza que sí lo hacemos de esa manera vamos a luchar la clasificación".

El "Ciego" reiteró que la experiencia lograda por muchos de los que hoy forman la selección peruana, será vital para clasificar. "Ahora llegamos con jugadores que además de haber jugado Clasificatorias, tienen partidos en Mundial y dos o tres Copas Américas. Nuestros jóvenes tienen esta experiencia y eso hace que sea mucho mejor. Mantener la continuidad en los procesos es lo más importante en un torneo de esta magnitud. No puedes estar con la idea que, porque no te sale un resultado, debes cambiar todo. O crees o no crees. En la FPF hemos mantenido este proyecto pase lo que pase y ha sido lo que nos ayuda a estar vigentes, a estar en la lucha. Si hay un país o un equipo que se ha caracterizado en esto, somos nosotros”.