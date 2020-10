Alisson Azabache: "Tenemos el objetivo bien claro: clasificar" – Video

La volante de la selección peruana, Alisson Azabache, expresó su total convicción para pelear el cupo para el Mundial Sub-17 que se desarrollará en la India en el año 2021: la 'Bicolor' disputará el campeonato de la categoría en Uruguay el próximo 30 de noviembre.

Azabache llegará al certamen con una experiencia importante. Fue considerada por el entrenador de la selección Sub-20 y de mayores, Doriva Bueno, para disputar el Sudamericano Sub-20 que se desarrolló en Argentina en el mes de marzo del presente año.

"La experiencia en Argentina me permite saber que los partidos son fuertes y eso me ayuda a que tenga que mentalizarme a entrenar muy duro. La experiencia me sirvió de mucho ya que puedo ayudar a mis compañeras en lo que puedan necesitar, explicarles que los partidos de fuera son fuertes", expresó Azabache a Líbero.

Respecto a la línea de trabajo, la mediocampista de Sporting Cristal indicó que hay un esquema fijado en la Federación Peruana de Fútbol la cual viene siendo cumplida por los diferentes entrenadores del fútbol femenino..

"Cada entrenador tiene su forma de trabajar, pero se ayudan entre ellos (refiriéndose al profesor Doriva Bueno y Enrique Ramírez). Se entienden muy bien. Estamos muy contentas que ellos confíen en nosotras. Hacen trabajos espectaculares para que nosotras podamos estar bien y dar la mejor presencia posible en el sudamericano", agregó.

Sobre entrenar en césped sintético, Azabeche indicó, que si bien es cierto hay algunas diferencias, Perú viene dando pasos para desarrollarse en el fútbol femenino: se mostró agradecida por la disposición de la FPF y por la oportunidad brindada.

"Nosotras no debemos de pensar en eso (entorno a que entrenan en campo sintético y las demás selecciones en césped natural). Nosotras debemos de pensar en jugar bien. Las oportunidades se van a dar. Obviamente es una diferencia bien grande entrenar en un césped natural que sintético, pero con que podamos entrenar (está bien) para poder tener el objetivo muy claro. Confíen en nosotras", acotó.

"Perú está en un proceso muy grande. Tenemos un objetivo bien claro que es clasificar. Hacer una buena presentación en Uruguay. Vamos a hacerlo muy bien. Tenemos un buen equipo. Vamos a darlo todo para representar bien a nuestro país", enfatizó.

Finalmente, resaltó la experiencia las diferentes de la selecciones de la región, con quienes se medirán en el Sudamericano Sub-17, pero a su vez enfatizó en que hay calidad en el Perú. Una muestra de ello es la migración de algunas jugadoras hacia el exterior.

"Ellos tienen más experiencia en el fútbol femenino. Vienen (trabajando) desde muchos años que nosotras, pero hay que estar agradecidas que la oportunidad que tenemos. Seguir ganando experiencia con los rivales que nos toquen al frente", mencionó.

"Se han dado cuenta que hay futuro aquí, hay chicas talentosas aquí. Me quedo muy feliz con que 'Pieri' (por Pierina Núñez) haga su sueño realidad. Es una deportista muy buena. Entrena muchísimo. He jugado con ella y estoy muy feliz que haya emigrado. No solo ella sino varias compañeras. Que ellas nos puedan abrir las puertas para que vean que en el fútbol peruano hay chicas muy talentosas", concluyó.

Sudamericano Sub-17 Uruguay 2020

El campeonato Sudamericano Sub-17 Uruguay 2020 se iniciará el próximo 30 de noviembre de 2020 y terminará el 19 de diciembre. En total son diez selecciones que disputarán tres cupos para el Mundial.

Se conformarán dos grupos (A y B) y los dos primeros de cada grupo accederán al cuadrangular final. Allí se determinarán tres cupos para el Mundial Sub-17 India 2021.