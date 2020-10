Pedro García: “A Farfán no lo hago jugar ni un minuto, más allá de su enorme deseo”

La Selección Peruana arranca su travesía en las Eliminatorias Qatar 2022 este jueves cuando enfrente a Paraguay en Asunción desde de las 5:30 p.m. (hora de Perú). Por ello, Ricardo Gareca entrenó este martes con el plantel completo ensayando lo que será el once titular que irá por los tres puntos en condición de visita.

El tridente de ataque, según lo que entrenó el ‘Tigre’, estará conformado por André Carrillo, Christian Cueva y Raúl Ruidíaz como único punta, dejando en el banco de suplente a Jefferson Farfán. El exjugador de Lokomotiv no ha entrenador con normalidad durante los últimos días debido a la dolencia que lo aqueja en una de sus rodillas.

Esto fue tema de debate en el panel de ‘Al Ángulo’ en Movistar donde Pedro García dejó en claro que no haría jugar a Farfán debido a que su estado físico no se encuentra al 100 %. El periodista también aseguró que prefiere cuidarlo en este arranque de las Eliminatorias Qatar 2022 para tenerlo entero en un futuro cercano.

“A Farfán no lo hago jugar ni un minuto porque no está bien. Ósea entrena un día y al día siguiente se le inflama la rodilla producto del entrenamiento del día anterior y al día siguiente entrena de nuevo, pero al subsiguiente día se le vuelve a inflamar. Él no está medicamente bien más allá de su enorme deseo de querer jugar”, inició.

“Yo no lo pondría (ante Paraguay) por cuidarlo, por tenerlo entero siempre y porque la Eliminatoria son 18 partidos y no quiero perderlo lesionado en los próximos encuentros. Todos sabemos que una inflamación de la rodilla operada hace un tiempo es peligroso. Farfán está en una etapa de su carrera que ya es la última”, sentenció.

Aldair Rodríguez no viajará a Paraguay

Otro de los delanteros que no vinieron entrenando con normalidad en la Selección Peruana es Aldair Rodríguez. El actual atacante de América de Cali no será parte de la delegación que viaje a Paraguay, pero si estará para el encuentro ante Brasil en Lima, según palabras del propio Ricardo Gareca.