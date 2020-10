Raúl Ruidíaz buscará acabar con su poca efectividad en la Selección Peruana

Aligerar con goles la pesada armadura de comandar el ataque en la selección será su principal misión. Raúl Ruidíaz buscará calentar sus tibios números de efectividad inflando las redes ante Paraguay.

La “Pulga” nuevamente gozará de la confianza de Ricardo Gareca buscando aumentar la cifra de cuatro goles que lleva en la “bicolor”, sus buenos movimientos dentro del área será el argumento más buscado para lograr un triunfo.

“No tengo ansiedad. Estoy llevando un proceso en la selección, donde recién tengo continuidad de partidos. Sé que esta situación se va a revertir con trabajo”, dijo el también delantero del Seattle S.

El atacante también reconoció que su talla nunca fue una excusa para ser un "9" apesar que existen otros con mucha talla. Su formación de menores siendo un volante se creación lo ayudó mucho.

"Los '9' típicos son los de área, esos 'grandazos'. Yo me inicié jugando de '10' y luego de extremo, pero a mí eso no me agradaba".