Selección peruana: ¿Jefferson Farfán será titular ante Brasil?

Jefferson Farfán, sin duda, le da jerarquía a la selección peruana. La “Foquita” entró en la segunda mitad y los defensores paraguayos tuvieron que redoblar esfuerzos para controlarlo. El delantero jaló marca y de alguna manera permitió que André Carrillo cabecee con libertad para anotar el empate.

Farfán, quien no inició las acciones porque todavía no está al cien por ciento, podría ser una de las novedades en el once titular que enfrentará este martes a Brasil en el Nacional. El "10 de la Calle" tiene una cuenta pendiente contra el "Scratch" porque fue en el duelo de Copa América que se lesionó de la rodilla.

“Farfán está mejor, gracias a Dios terminó bien, siempre había dudas, pero está trabajando muy bien, cuidándolo, y cada vez se siente mejor. No puedo adelantar de cómo vamos a formar aún” ,declaró Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

La presencia de Jeffry ante el “Scratch” cae de madura, puede jugar de enganche o de nueve. En redes sociales los hinchas piden a Farfán desde el arranque por su experiencia, además del respeto que inspira en los defensores rivales.

La Blanquirroja también tiene otros delanteros a disposición como Raúl Ruidíaz, Alex Valera, Aldair Rodríguez y Matías Succar. Cabe señalar que Paolo Guerrero recién podría volver en la fecha doble de marzo del próximo año si es que está plenamente recuperado de su operación a la rodilla.

De otro lado, la selección peruana llegó a Lima en la madrugada de este viernes y por la tarde entrenará en Videna pensando en el choque del próximo martes. Los que jugaron anoche en Asunción solo realizarán trabajos regenerativos y el resto del plantel hará fútbol.