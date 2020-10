Perú vs Brasil: revisa las mejores frases de Ricardo Gareca tras conferencia de prensa

Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa virtual este domingo 11 de octubre desde las 17.00 horas de Perú. El estratega de la Selección Peruana respondió distintas preguntas previo al encuentro frente a su similar de Brasil el próximo 13 de octubre, por la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

- Sobre Lapadula: "Voy a responder esta pregunta. En general tengo que responder sobre lo que se viene y jugadores que están, no quisiera hablar en estos momentos que no están. Pero con el debido respeto, la selección está abierta para los que quieran estar. no hay mayor inconveniente. En ese aspecto nos enfocamos en los muchachos que quieran estar . No hay ningún tipo de problema".

- Sobre Neymar: "Neymar está fuera de discusión de la capacidad que tiene. Son uno de esos jugadores diferentes, pero Brasil cuenta con muchos jugadores importantes. Creo que, más allá de que por supuesto tenemos que hacer hincapié importantes, como Neymar, me interesa que el equipo se ponga a jugar. Que tenga dos compromisos: marcar y jugar".

- Sobre Brasil: "Hay algunos jugadores (diferentes), pero la esencia es la misma. Esa esencia que estuvo en la Copa América. Tite es un entrenador ofensivo, ya tiene un funcionamiento. Pueden cambiar los nombres, que le pueda dar una característica diferente, pero su esencia no la cambian".

- Sobre Tapia, Aquino y Yotún: "Es muy difícil decir. Es muy difícil pronosticar porque tenemos que ver como nos acomodamos. El rendimiento que podamos tener. Si nos deja plenamente conformes. Si se van adaptando. Todo tiene un rendimiento y una observación para ver si esa mitad de cancha (va así). Tenemos muchas variantes".

- "Paraguay nos complicó porque todas las selecciones complican. Analizaremos a Brasil para ver las posibilidades de neutralizarlo y también para poder atacarlo. Eso es vital para nosotros y para el desarrollo del juego. Estamos en condiciones de poder hacerlo".

- "Rendimiento de laterales: Me dejó conforme todo el equipo. Reconocemos que tenemos que mejorar bastante. Pudo haber desacoples y desinteligencias producto del tiempo que no nos juntamos. No pudimos practicar ni nada. En la misma situación están todas las selecciones. Eso nos da tranquilidad, esas cuestiones que nos pasan o nos pasaron les puede ocurrir a las otras selecciones"

- "Brasil es una selección a la cual respetamos y tiene todas las variables llegado el momento, la resolución que tomemos, sortearlo. Nosotros tenemos los argumentos, más allá de lo que podamos plantear, para ganar el partido también".

- "No presupuestamos perder con nadie, en nuestra cabeza solo está ganar. No pensamos en cuantos puntos sacaremos en cada fecha. Pensamos en ganar".

- "Aldair va a llegar bien. Hizo movimientos en el campo luego del inconveniente que tuvo. Trabajó de forma normal y veremos como evoluciona de aquí al martes para ver si contamos con él o no"

Sobre Cueva: "Vamos a ver. Estamos viendo como evoluciona. Está haciendo un trabajo diferenciado que le permita llegar. Esperemos ver como amanece y lo esperaremos hasta el último día. Sacaremos conclusiones importantes. En esta etapa hay que esperar que los muchachos se recuperen. Ver el estado en que llegan".

- Tenemos jugadores 9 y que han jugado de punta. Es imposible que improvisemos. Pueden cambiar de puestos durante el juego, pero es poco probable desde el inicio. Hasta ahora no hemos experimentado esa opción.

- Sobre Raúl Ruidíaz: "Esas a veces son las rachas. Los que fuimos los jugadores de futbol sabemos que hay rachas. Están para cortarse, acabarse. Raúl tiene que estar mentalizado. Para nosotros es un jugador muy importante, se está sacrificando mucho por su selección. No ha tenido grandes situaciones para marcar. Es un delantero que está buscando. Es la apreciación que tenemos".

- Sobre Brasil: "Saldremos a buscar el resultado, pero tendremos la precauciones lógicas del rival que enfrentamos".

- Jefferson entró como punta. La idea era armar un 4-4-1-1. Raúl iba a trabajar un poquito más atrás. Lo que vislumbramos era la posibilidad que Paraguay se iba a venir, lo vimos lindo con los espacios que se iban a producir. El que se iba a recostar por la banda izquierda era Yotún. Era lo que pensé en ese momento.

- Jugar con una selección como Brasil es un resultado incierto. Estar enfocados y tener un buen rendimiento. Enfocar bien el partido. Estamos en condición de local. Ir a buscarlo y obviamente teniendo las precauciones lógica de enfrentarlos.

Asimismo, cabe recordar que Christian Cueva fue dado de baja para los siguientes partido debido a una lesión durante los entrenamientos. Por lo que Jefferson Farfán sería la opción para arrancar frente a la 'canarinha' el próximo martes. Sigue todas las incidencias en la conferencia brindada por la Federación Peruana de Fútbol FPF.

¿Cómo ver la conferencia de prensa?

La transmisión comenzará a las 17.00 horas de Perú y podrás verlos desde el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol.

Foto: FPF.

