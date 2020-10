Pedro Gallese logrará ante Brasil un nuevo récord de partidos disputados en Eliminatorias

Mañana será un día especial para Pedro Gallese. Además de enfrentar a Brasil, el portero de la selección peruana cumplirá su partido número 18 en Eliminatorias y superará a los históricos Óscar Ibáñez y Miguel Miranda, ambos con un duelo menos.

El “Pulpo” Gallese inició su participación en la selección peruana el 6 de agosto del 2014 en un amistoso ante Panamá en Lima. Aquella vez, la Bicolor goleó 3-0 y desde ese día hizo todos los méritos para seguir siendo convocado.

Así llegó a la Copa América de Chile 2015 y, meses después, el 8 de octubre, debutó en las Eliminatorias. Perú perdió ante Colombia (2-0) en Barranquilla, pero Ricardo Gareca siguió apostando por él. Y no se equivocó porque Pedro Gallese nos llevó al Mundial de Rusia 2018.

Hoy Pedro Gallese se ha convertido en una pieza clave del equipo de todos. Es seguro y todos los peruanos nos encontramos contentos con su nivel en el arco de la selección peruana, así como en su actual club, el Orlando City de la MLS.

Su gran momento en la MLS

En la MLS no se habla de otra cosa que no sea Pedro Gallese, el arquero sensación del torneo que viene demostrando —semana tras semana— su enorme crecimiento bajo los tres palos del Orlando City.

“Siento que estoy en un buen momento. Siento que Orlando me está ayudando en mi crecimiento. Me he acomodado muy bien aquí. Estoy contento con todo el equipo, estamos peleando arriba. Mi meta ahora es salir campeón con Orlando”, dijo el golero de la selección peruana.