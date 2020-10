Ricardo Gareca sobre el Perú vs Brasil: “No presupuestamos perder con alguien” - VIDEO

La Selección Peruana arrancó las Eliminatorias Qatar 2022 con un empate 2-2 ante Paraguay, en condición de visitante. El resultado fue positivo para que el comando técnico de Ricardo Gareca siga trabajando, pensando ahora lo que será el duelo ante la poderosa Selección de Brasil, que viene de golear 5-0 a Bolivia.

La tarea de vencer a la ‘Canarinha’, que actualmente tiene a Neymar como máxima figura, será difícil, así sea en condición de local. Ante rivales de mayor envergadura, tal vez muchos puedan pensar en que una derrota puede ser un resultado probable, pero en la Selección Peruana eso no ha sido considerado.

“Nosotros no presupuestamos perder con nadie. Nuestra cabeza nos pasa siempre ganar. No creo en eso de los presupuestos ni cuando puntos saco en cada fecha. Creo en ganar, nada más”, señaló tajantemente Ricardo Gareca. A pesar de no contar con favoritismo, el entrenador argentino confía en un buen resultado.

Los antecedentes ante la Selección de Brasil no son tan positivos, pero hay confianza por el trabajo colectivo. Recordemos que en la última Copa América hubo dos duelos directos, ambos con ingrato recuerdo para Perú: fue goleada 5-0 en contra en la fase de grupos y derrota 3-1 en la gran final por el título.

En los últimos años, la ‘bicolor’ ha mostrado un gran crecimiento futbolístico y mental, lo que ha permito a Ricardo Gareca tener la confianza en plantarse de igual a igual ante cualquier rival. Será una dura prueba en el Estadio Nacional, pero el ‘Tigre’ se ha acostumbrado a dar sorpresas a nivel internacional.

¿Cómo le fue a Perú ante Brasil en Eliminatorias?

La Selección Peruana no tiene un registro positivo ante Brasil en los últimos duelos por Eliminatorias. Para Rusia 2018 fueron dos derrotas, por 3-0 de visita y 2-0 en Lima. Y antes, se vieron las caras para Sudáfrica 2010, arrojando un 1-1 en el Perú y una derrota 3-0 en el Beira Río. A quebrar estadísticas.