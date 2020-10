Selección peruana: ¿Qué piensan en Videna sobre Gianluca Lapadula?

Gianluca Lapadula declaró desde Italia que ha aprendido a conocer sus raíces peruanas, pero aclaró que el polémico tatuaje del inca que lleva en la piel no necesariamente significa un deseo de vestir la camiseta Blanquirroja en las Eliminatorias Qatar 2022.

"Redescubrí mi vínculo, mis orígenes. Hoy conozco mucho mejor mis raíces, estoy mucho más consciente y orgulloso de que la sangre peruana está dentro de mí. Definitivamente no es por un tatuaje que le diré a Perú y al entrenador que acepté a la selección peruana. Si alguna vez tuviera este pensamiento, la primera persona en saberlo sería Gareca", declaró a Sky Sport.

Hace unos días, Ricardo Gareca fue nuevamente consultado sobre la posibilidad de convocar a Lapadula y el "Tigre" respondió con la diplomacia que lo caracteriza. No le cerró la puerta, para nada, entonces está claro que todo depende del delantero del Benevento de la Serie A.

"Voy a responder esta pregunta. En general tengo que responder sobre lo que se viene y jugadores que están, no quisiera hablar en estos momentos que no están. Pero con el debido respeto, la selección está abierta para los que quieran estar. No hay mayor inconveniente. En ese aspecto nos enfocamos en los muchachos que quieran estar. No hay ningún tipo de problema", dijo el DT de Perú.

LÍBERO se puso en contacto con fuentes de la FPF para conocer sus opiniones sobre las últimas declaraciones de Lapadula. Indicaron que el futbolista de nacionalidad italiana primero tiene que tramitar su DNI en el Consulado peruano y luego debe hacer la gestión ante FIFA para ser elegible por la selección peruana.

¿Un capítulo más a la novela? Parece que sí. Lo cierto es que en Videna cambiaron el discurso. Hasta hace unos meses decían categóricamente que "Lapadula es italiano", hoy opinan que si quiere jugar por la selección, tiene que empezar a hacer los trámites respectivos. ¿Acabará con final feliz?