Renato Tapia sobre Bascuñán: "En todas nuestras jugadas usaron VAR, en la de ellos no"

La Selección Peruana cayó por 4-2 ante Brasil en el encuentro por la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. El equipo de Ricardo Gareca no pudo aguantar el resultado tras un arbitraje polémico protagonizado por Julio Bascuñán.

Y tras este partido, Renato Tapia, quien convirtió el segundo de la Bicolor, criticó al árbitro chileno al señalar que no tuvo el mismo criterio para cobrar las jugadas. Como se recuerda, Bascuñán cobró un polémico penal sobre Neymar sobre los minuto finales del segundo tiempo, para que el propio jugador del PSG termine convirtiendo el tercero brasileño.

"Yo veo que la pelota viene hacia adelante, Zambrano pone el cuerpo y Neymar, por inercia, se lo lleva de encuentro. No sé cuál es su interpretación, su criterio. Lo que me parece raro es que en todas nuestras jugadas usó el VAR, pero en las de ellos no", expresó el volante nacional.

"Jugamos contra un equipo muy bueno. Hay muchas cosas que dejaron muchas cosas que desear. Duele mucho lo que pasó por toda la entrega que pusimos", lamentó el volante del Celta de Vigo quien anotó el segundo tanto de la Bicolor.

Respecto al funcionamiento del equipo, Tapia señaló que las circunstancias de la pandemia conspiraron en contra. "Hemos trabajado muy duro, nos estamos afianzando. Tenemos que mejorar, yo sé que en casa nos haremos muy fuertes", agregó.