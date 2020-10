Ricardo Gareca expresó su sentir con el arbitraje y expulsión de Carlos Zambrano

Su rostro evidenciaba un dolor poco disimulable por la forma como Brasil logró ganar en Lima gracias a un amigo vestido de negro. Ricardo Gareca apuntó de forma sutil al juez chileno Bascuñán como una actuación de mal día y revisable con tranquilidad sus decisiones.

"A veces los arbitrajes no tienen relieve y no tienen un buen día. En general necesito estar concentrado en el partido", disparó el "Tigre" con serenidad, pero con la sangre caliente de un resultado que no demostró el trámite del partido.

El estratega argentino afirmó que el vestuario terminó dolido, pero se tiene que tener serenidad ante adversidades y conversará con Carlos Zambrano sobre la roja que le mostraron en un momento de frustración.

"El vestuario está golpeado, teníamos buenas expectativas para el partido de hoy, pero somos un grupo tan fuerte que soporta las adversidades. Me preocupa lo de Zambrano y es algo que debemos solucionar", terminó la conferencia Ricardo Gareca con la entereza de revertir la situación.

Por último pidió calma y el mismo apoyo al hincha de la selección. "Estamos amargados, la gente debe tener tranquilidad y pueda seguir confiando en nosotros. Tenemos los argumentos para recuperarnos, el camino es largo.