Carlos Zambrano: "Nunca fue penal a Neymar, se lo recalqué al árbitro. El VAR no debería existir"

La Selección Peruana tuvo una dolorosa derrota ante Brasil por 4-2 en parte por el protagonismo que tuvo el árbitro Julio Bascuñán. Un día después del encuentro, el defensa Carlos Zambrano cuestionó el accionar del referí y también del VAR en este partido de Eliminatorias Qatar 2022.

En diálogo con el periodista Juan Carlos Esteves, el 'Kaiser' -que salió expulsado tras un duro codazo que fue revisado en el VAR- consideró que fue una injusticia lo visto anoche en el Estadio Nacional.

"Merecíamos mucho más. Son cosas del fútbol que a veces pasan que escapan de nuestras manos. Hasta la gente que no sabe de fútbol vio la injusticia que se pudo dar. No podemos hacer nada, sea contra el VAR o contra el árbitro. Después del segundo penal que nos cobran las cosas cambiaron mucho", señaló inicialmente.

Zambrano también se refirió a la inexistente falta que fue cobrada por Bascuñán y que desencadenó el 3-2 de Neymar, señalando que "llegó una o dos milésimas antes".

"Casi siempre los árbitros favorecen a los equipos grandes, ellos no necesitan (...) Es complicado para mí decir qué pasó en esta jugada. Para mí, nunca fue un penal y se lo recalqué al árbitro. Supuestamente el VAR viene a apoyar, a veces juega a favor y a veces en contra. Para mí, el VAR no debería existir, se pierden tres a cuatro minutos de la emoción en el momento", agregó con rezagos de indignación.

Sobre su expulsión

Finalmente, Zambrano -que volverá a Argentina para enrolarse a Boca Juniors- detalló que no fue con mala intención en la falta que desencadenó su expulsión y cuestionó que no se les haya medido de forma equitativa contra Brasil.

"Me quedo tranquilo porque no fui mi intención agredirle. No fui ni con tanta vehemencia como para decir que fui bien expulsado. No se tomó con la misma vara todas las jugadas. Hubo una jugada contra Miguel que no se tomó con la misma vara", sentenció.