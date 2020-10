Selección peruana: Carlos Zambrano volvería ante Argentina de Messi

Carlos Zambrano será una baja sensible en la selección peruana que en noviembre enfrentará a Chile en Santiago y luego a Argentina en Lima. El defensor de Boca Juniors fue expulsado por el árbitro Julio Bascuñán luego de aplicarle un codazo a Richarlison.

El comando técnico de la Blanquirroja espera que la Conmebol sancione con una fecha al "León" y de esta manera pueda jugar contra la albiceleste de Lionel Messi. El informe arbitral todavía no se conoce pero no sería muy perjudicial para Perú.

Esta mañana, Zambrano se pronunció sobre el polémico partido Perú-Brasil y señaló que el resultado fue muy injusto porque el árbitro Bascuñán inclinó la cancha en contra cobrando además un penal inexistente. También tuvo palabras contra el sistema de video arbitraje (VAR).

"Merecíamos mucho más. Son cosas del fútbol que a veces pasan que escapan de nuestras manos. Hasta la gente que no sabe de fútbol vio la injusticia que se pudo dar. No podemos hacer nada, sea contra el VAR o contra el árbitro. Después del segundo penal que nos cobran las cosas cambiaron mucho

Casi siempre los árbitros favorecen a los equipos grandes, ellos no necesitan (...) Es complicado para mí decir qué pasó en esta jugada. Para mí, nunca fue un penal y se lo recalqué al árbitro. Supuestamente el VAR viene a apoyar, a veces juega a favor y a veces en contra. Para mí, el VAR no debería existir, se pierden tres a cuatro minutos de la emoción en el momento", dijo al periodista Juan Carlos Esteves.

Sobre la jugada que motivó su expulsión, Zambrano aclaró que no tuvo intención de agredir a Richarlison y afirmó que los jueces no aplican el mismo criterio con todas las selecciones. "Me quedo tranquilo porque no fui mi intención agredirle. No fui ni con tanta vehemencia como para decir que fui bien expulsado. No se tomó con la misma vara todas las jugadas. Hubo una jugada contra Miguel que no se tomó con la misma vara", manifestó.