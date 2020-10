Carlos Zambrano ya tiene reemplazo para enfrentar a Chile por Eliminatorias

Su mente todavía guarda pasajes de una noche poco digerible por la actuación del árbitro Julio Bascuñan, pero con la firmeza de que el equipo puede competir en las Eliminatorias. Carlos Zambrano descalificó el uso el VAR y a la ayuda que tuvo Brasil para lograr un triunfo en Lima.



El "León" confesó que la frustración por los constantes errores arbitrales sacó de un buen partido de la "bicolor", pero que esas situaciones se deben aprender a manejar con el transcurrir de las fechas. Miguel Araujo tiene todos los boletos para ser su reemplazante ante Chile tras la expulsión que sufrió.

"Hasta la gente que no sabe de fútbol vio la injusticia que se pudo dar. No podemos hacer nada, sea contra el VAR o contra el árbitro. Después del segundo penal que nos cobran las cosas cambiaron mucho. Para mí, el VAR no debería existir, se pierden tres a cuatro minutos de la emoción en el momento", dijo el zaguero en un diálogo con el periodista Juan Carlos Esteves.

Zambrano se perderá el encuentro ante Chile por la expulsión y recordó que una acción contra Miguel Trauco no fue ni revisada. " "No fui ni con tanta vehemencia como para decir que fui bien expulsado. Hubo una jugada contra Miguel que no se tomó con la misma vara", dijo el zaguero.