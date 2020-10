Selección Peruana: Interna está preocupada por próximos arbitrajes

La imagen del árbitro chileno Julio Bascuñán acaparó las portadas de los diarios y apareció en la sección de noticias policiales de los principales espacios televisivos porque el robo fue del tamaño del Estadio Nacional. Y el VAR, que supuestamente fue implementado para imponer justicia en el fútbol, terminó haciendo todo lo contrario.

La interna de la selección peruana está muy golpeada por el resultado ante Brasil y preocupada por el discreto nivel del arbitraje que claramente inclina la cancha a favor de los equipos denominados grandes. La FPF, asesorada por árbitros internacionales y CONAR, está evaluando los videos de las jugadas polémicas para sentar una posición y dejar un precedente.

Ricardo Gareca, en medio del escándalo provocado por Bascuñán, ha puesto paños fríos señalando que “solo queda superar, a veces los arbitrajes no tienen este relieve o no tienen un buen día”. El mensaje del “Tigre” es para calmar a los jugadores, para dar esperanza a la afición, pero la procesión la lleva por dentro.

El DT espera que no nos vuelvan a meter la mano de manera tan descarada. “Estamos amargados pero a la gente le transmito tranquilidad y que siga confiando en nosotros. Tenemos argumentos para saber que nos recuperaremos”.

La FPF ya inició los primeros contactos con Conmebol para expresar su preocupación. En noviembre jugaremos ante Chile en Santiago y Argentina en Lima, dos partidos que pueden definir el destino de Perú en las Eliminatorias. No necesitan ayuda extra.

La palabra de Carlos Zambrano

Carlos Zambrano se pronunció sobre el polémico partido Perú-Brasil y señaló que el resultado fue muy injusto porque el árbitro Bascuñán inclinó la cancha en contra cobrando además un penal inexistente. También tuvo palabras contra el sistema de video arbitraje (VAR).

"Merecíamos mucho más. Son cosas del fútbol que a veces pasan que escapan de nuestras manos. Hasta la gente que no sabe de fútbol vio la injusticia que se pudo dar. No podemos hacer nada, sea contra el VAR o contra el árbitro. Después del segundo penal que nos cobran las cosas cambiaron mucho

Casi siempre los árbitros favorecen a los equipos grandes, ellos no necesitan (...) Es complicado para mí decir qué pasó en esta jugada. Para mí, nunca fue un penal y se lo recalqué al árbitro. Supuestamente el VAR viene a apoyar, a veces juega a favor y a veces en contra. Para mí, el VAR no debería existir, se pierden tres a cuatro minutos de la emoción en el momento", dijo al periodista Juan Carlos Esteves.

Sobre la jugada que motivó su expulsión, Zambrano aclaró que no tuvo intención de agredir a Richarlison y afirmó que los jueces no aplican el mismo criterio con todas las selecciones. "Me quedo tranquilo porque no fui mi intención agredirle. No fui ni con tanta vehemencia como para decir que fui bien expulsado. No se tomó con la misma vara todas las jugadas. Hubo una jugada contra Miguel que no se tomó con la misma vara", manifestó.