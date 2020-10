Santiago Ormeño sobre Perú o México: "Iré con la primera selección que me llame"

Unos días después de la palabra de Gianluca Lapadula... llegó la de Santiago Ormeño. El delantero del Puebla dejó en claro que le atrae la posibilidad de jugar por la Selección Peruana, mas no quiso descartar a México, su país de nacimiento y donde ha vivido toda su vida.

"Es un halago que Gareca me esté siguiendo, es muy motivante saber que me tienen en cuenta", destacó Ormeño en 'Conexión DirecTV'.

El goleador de 26 años aclaró que es "falso" que no quiera jugar por la Selección Peruana. "Mi sueño es jugar en una selección. Iré a la que me llame primero. Yo lo que quiero es alcanzar el sueño de jugar una selección", aseguró.

Santiago Ormeño negó que haya tenido un contacto directo con algún miembro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ni que tampoco haya hablado sobre la Selección Peruana con Anderson Santamaría, amigo y excompañero suyo en el Puebla.

Vale destacar que, en una entrevista con ESPN MX, el jugador mexicano-peruano insistió en que deja la puerta abierta a ambas selecciones. "Son mis dos países (México y Perú) y creo que a lo mejor no me llama nadie pero me voy con el primero que me llame y tenga el interés por mí", precisó.

Santiago Ormeño sobre el Perú vs Brasil

"Creo que Perú dio un gran partido, pero a veces hay cosas que influyen como el árbitro. El equipo sabe perfectamente a lo que juega, a veces Perú parece invencible. Andamos en muy buen momento. Hay que continuar así", aseguró el goleador del Puebla.