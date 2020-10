Ormeño: “Sí me tatuaría la bandera de Perú, pero no como el de Lapadula” – VIDEO

La Selección Peruana debutó en las Eliminatorias Qatar 2022 con un empate y una derrota ante Paraguay y Brasil. A pesar de solo haber sumado un punto, los de Gareca fueron seguidos de cerca por jugadores como Santiago Ormeño.

El delantero del Puebla de México, con carta libre para jugar por México o Perú, habló sobre la ‘Bicolor’ y no dudó en asegurar que sí quiere jugar en el equipo de Ricardo Gareca por lo que espera un próximo llamado.

Además, el delantero de 26 años habló de todo un poco con DirecTV Sports y vaya que sorprendió a más de uno al señalar incluso que no tendría problemas en hacerse un tatuaje referente a la Selección Peruana, aunque no como el que se hizo Lapadula.

“Muchos tatuajes no tengo. Tengo uno que otro, pero chiquito. Sí me tatuaría la bandera de Perú, pero no como ese gran tatuaje que se hizo Lapadula”, declaró Santiago Ormeño en una entrevista virtual con el mencionado programa de cable.

Cambiando un poco de tema, el atacante del Puebla también habló sobre los referentes en el área que tiene la Selección Peruana: “Ruidíaz es un crack, es un gran jugador, pero creo que Paolo Guerrero tiene todo a la perfección”.

Por último, Santiago Ormeño espera que tanto la ‘Blanquirroja’ como la ‘Culebra’ mantengan el nivel que tienen. “Ojalá que por el bien de Perú Carrillo siga encendido. Técnicamente creo que la selección peruana está en el mejor momento de su historia”, expresó el ‘9’ del Puebla.

Como se recuerda, el jugador mexicano-peruano tuvo un gran arranque de temporada en la Liga MX y hasta el momento lleva cuatro goles con el Puebla. Producto de ello, su nombre es seguido de cerca por el comando técnico de Ricardo Gareca.