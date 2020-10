Selección Peruana: el sistema que podría usar Gareca ante Chile y Argentina

Recibir seis goles en dos partidos de Eliminatorias es una estadística para tomar en cuenta y si es posible recurrir al libreto mejor aprendido. La "bicolor" podría retornar al tradicional esquema 4-2-3-1 con el objetivo de sumar cuatro puntos en la próxima fecha doble ante Chile y Argentina.

El "Tigre" está convencido que no solo el mal arbitraje ante Brasil y no liquidar el partido ante Paraguay nos perjudicó, sino por momentos el funcionamiento y pasividad no estuvieron a la altura en el inicio de las clasificatorias en algunos goles puntuales.

"Hemos recibido muchos goles, hay que revisar el balón parado durante estos días. Tenemos que mejorar y bastante, ajustando algunas cosas en defensa podemos encontrar el camino del triunfo. Somos un grupo fuerte que soporta las adversidades. Queda el dolor de la derrota, pero nos iremos recuperando, eso lo tenemos claro", dijo Gareca en conferencia.

El retorno a la próxima convocatoria de Edison Flores quien esta vez no tendrá problemas para obtener el permiso de su club y un mayor ritmo futbolístico de Christian Cueva en Turquía podría obligar a asumir un mayor protagonismo.



Ricardo Gareca tendrá dos semanas para ir armando su pizarra antes de anunciar su próxima convocatoria, La consigna será recuperar terreno ante dos rivales directos para conseguir un cupo al próximo Mundial de Qatar.

Sistema 4-2-3-1 y posible alineación



Gallese, Advíncula, Araujo, Abram, Trauco, Yotún, Tapia, Carrillo, Cueva, Flores y Farfán.

FPF evalúa queja a Conmebol

Ayer se realizó una reunión de alto nivel en Videna con presencia de Agustín Lozano, Ricardo Gareca, Antonio García Pye y Juan Carlos Oblitas, quienes coincidieron que el arbitraje del chileno Julio Bascuñán y los asistentes del VAR no estuvieron a la altura.

Después del Perú vs Brasil, FPF conformó un equipo de trabajo con algunas personas que presentaron reclamo al TAS en la Clasificatoria anterior (caso Nelson Cabrera), con el objetivo de evaluar el arbitraje de Bascuñán y presentar, si amerita, un documento a Conmebol.

Evaluaron videos de jugadas polémicas junto a asesores arbitrales y miembros de CONAR para determinar si hubo o no errores que perjudicaron a Perú. El primer informe, tomando en cuenta audios del VAR, indica que no habría sustento técnico para presentar queja.

Sin embargo ayer, luego de la reunión, la FPF tomó una posición en equipo. Harán una última evaluación para presentar un documento a Conmebol expresando su preocupación por lo ocurrido ante Brasil y de esta manera evitar que los errores arbitrales vuelvan a perjudicar a la Blanquirroja.