Juan Carlos Oblitas: "Me molestó mucho cuando echaron a Carlos Cáceda" – Video

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, expresó su malestar por el mal arbitraje ejercido por el chileno Julio Bascuñán. Para el 'Ciego', el juez tuvo un cierto favoritismo sobre Brasil al momento de cobrar las jugadas divididas en contra de la selección peruana.

"Yo vi dos árbitros en uno. (Julio) Bascuñán para Brasil y Perú, eso es lo que vi durante el partido. No me quedaba claro. Creo que le pasaba corriente cuando tenía que cobrar a nosotros y era todo lo contrario con ellos. Se notaba", declaró a Al Ángulo.

"Todos hemos visto las jugadas de los penales, unos están de acuerdo otros no. Yo tengo mi punto de vista que es muy claro, pero definitivamente donde se vivieron muchas cosas, y eso es lo que más me irritó a mí, son en los pequeños detalles. Allí fue donde inclinó la cancha", agregó.

Oblitas reveló que es una persona muy serena al momento de ver los partidos, sin embargo, le terminó por mortificar la presión ejercida por el cuarto árbitro sobre el banco peruano así como la expulsión de Carlos Cáceda.

"Eso es lo que me mortificó, me molestó mucho. Yo soy muy tranquilo para ver los partidos, pero me molestó mucho ver al cuarto hombre estar encima del banco nuestro y no paró para hasta echar a un jugador que no habla, el jugador más bueno de todos, Carlos Cáceda. Y cuando se le preguntó dijo 'no es que estaba fuera de su sitio'. Nadie entendía nada", acotó.

"Todo eso es lo que mortifica. Ahora podemos decir que el árbitro es de la misma nacionalidad que el mismo partido se va a jugar en Chile, podemos decir muchas cosas, pero tu lo dijiste (refiriéndose a Diego Rebagliati, quien hizo la pregunta) pensé que el tema arbitral había quedado en el pasado. Es más, ni siquiera pregunto", detalló.

Finalmente, se comprometió a ejecutar una labor más minuciosa en ese aspecto. Creía que los arbitrajes polémicos habían quedado en el pasado y que los mismos se habían reforzado con la presencia del VAR, sin embargo, esto no ocurrió.

"En las Eliminatorias pasadas hicimos una tabla con Edwin (Oviedo), la cual hicimos llegar a Conmebol, de estadística de árbitros para tener a los mejores árbitros y no tener direcciones polémicas que se daban en las eliminatorias. No tuvimos ningún problema y ahora tenemos el VAR dije se acabaron los problemas. Por lo que veo no es así, entonces que hilar fino, pero estar mucho más atento. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo".