Oblitas sobre los audios del VAR: "Nos sentimos más frustrados, no entendíamos nada"

La interna de la Selección Peruana aún no olvida lo que fue el nefasto arbitraje de Julio Bascuñán durante el Perú vs. Brasil de este último martes. El seleccionado dirigido por Ricardo Gareca se vio seriamente perjudicado por el cobro de dos penales dudosos y la falta de utilización del VAR en jugadas que se cobraron en contra del cuadro peruano.

Esto fue reflejado por Juan Carlos Oblitas, gerente de selecciones de la FPF, quien expresó el sentir de la interna nacional tras conocer los audios del VAR difundidos por Conmebol. El ‘Ciego’ expresó que terminaron más confundidos luego de conocer los diálogos entre los Bascuñán y Piero Mazza.

“Nosotros hemos visto cuando llegaron las imágenes del VAR que envió Conmebol con los diálogos, y cuando terminamos de ver nos sentimos más frustrados. No entendíamos nada. Cuando pregunta que ¿Cómo se dieron cuenta que Neymar no cometió mano si la toma es por la espalda? Y la gente de la Conar que estaba con nosotros no podía explicarse”, expresó para Gol Perú.

“Si hay 22 cámaras, porque no tomaron de tal cámara la posición en el foul de Zambrano. Porque los del VAR no retrocedieron en el segundo penal contra Neymar a la jugada previa donde le hacen foul a Advíncula. Entonces, todas esas cosas tienen que cambiar”, agregó.

Por otro lado, Juan Carlos Oblitas reveló que no gusta mucho del uso de la tecnología en el fútbol, pero es algo a lo que tendrán que acostumbrarse. "El VAR llegó para quedarse, nos guste o no. A mí no me agrada, pero debemos aceptar que la tecnología llegó al fútbol", señaló.

FPF envió carta a Conmebol y FIFA tras la actuación de Julio Bascuñán

La FPF decidió trasladar su molestia a la Conmebol y a la FIFA por los acontecimientos en el Perú vs Brasil, un partido marcado por la polémica actuación de Julio Bascuñán como árbitro principal y de Piero Maza como réferi encargado del VAR. A través de una carta a la Conmebol y con copia a FIFA, la Federación Peruana de Fútbol quiso dejar constancia de los discutidos arbitrajes y aplicaciones del VAR en las Eliminatorias Qatar 2022.