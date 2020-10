Santiago Ormeño sobre Gianluca Lapadula: "¿Por qué no darle la oportunidad?"

El delantero del Puebla, Santiago Ormeño, se refirió a la posible convocatoria de Gianluca Lapadula a la selección peruana. El mexicano, que posee raíces peruanas, exclamó que el 'Bambino' merece tener una oportunidad en la 'Bicolor'.

"No he visto a Lapadula como jugador, pero sí en redes sociales que se hizo un tatuaje. Tal vez en otro momento no le interesaba la selección peruana y ahora sí y por qué no darle la oportunidad", exclamó en ESPN.

Ormeño, quien también es voceado a nacionalizarse para jugar por Perú en las Eliminatorias Qatar 2022, señaló que posee el Documento Nacional de Identidad (DNI) y que con ello es suficiente (para ser llamado por Ricardo Gareca). "Tengo mi DNI y creo que eso con eso es suficiente".

"Me encantaría continuar con el legado de mi abuelo. Prefiero esperar a que se den las cosas para poder disfrutarlo como se debe", agregó. Walter Ormeño, abuelo del atacante del club mexicano, fue un destacado arquero.

Defendió los colores de la selección peruana entre 1949 y 1957, llegando a disputar 13 partidos en total. Llegó a jugar la Copa América 1949, en donde la 'Bicolor' ocupó el tercer lugar. Su carrera la finalizó en el Deportivo Morelia en 1964 y es por ello que recibió la nacionalidad mexicana.

"Estuve al tanto de todo (sobre su posible llamado). Sé que me están siguiendo y el profe Juan Reynoso me dijo sobre una posible convocatoria. Ojalá y todo no quede en rumores. Estaría encantado de cumplir el sueño de jugar en una selección", concluyó.

El guiño de Lapadula a la selección peruana

El delantero del Benevento, Gianluca Lapadula, sorprendió en los últimos días su decisión de realizarse un peculiar tatuaje en uno de sus brazos. "Perú, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre", fue el mensaje dejó en sus redes sociales

Sin embargo, en una entrevista a Sky Sport, el delantero de 30 años se terminó por explayar aún más sobre el tema. "Hace cuatro años vino a conocerme el técnico Gareca a Italia, hablamos de este discurso de la Copa América. Pero fue en conjunto con los playoffs de Pescara y pensé que, en ese momento, aceptar la convocatoria de una selección nacional a la que yo era pequeño empatar no hubiera sido justo, también porque no me había ganado el derecho a jugar esa competencia", expresó

"Sabía que me había ganado los playoffs para ir a la Serie A con Pescara. Definitivamente no es por un tatuaje que le diré a Perú y al entrenador que acepté a la selección peruana. Si alguna vez tuviera este pensamiento, la primera persona en saberlo sería Gareca. Hoy conozco mucho mejor mis raíces, estoy mucho más consciente y orgulloso de que la sangre peruana está dentro de mí”, concluyó.