Ormeño y su guiño a Gareca: "Desde siempre seguí a la selección peruana, toda mi vida"

Por la última fecha de la Liga MX, Santiago Ormeño anotó el descuento de su equipo, Puebla. El delantero peruano-mexicano viene atravesando un buen momento futbolístico y no ocultó su deseo de defender la camiseta de la Selección Peruana, si se da la oportunidad.

En una entrevista con ESPN FC Perú, el atacante de Puebla confesó que desde siempre siguió a la bicolor y conoce a los jugadores que habitualmente son convocados por Ricardo Gareca. Además, contó que vio el encuentro que disputó Perú contra Brasil por las Eliminatorias.

"Vi el partido ante Brasil y para mí no era penal. Pero hay que voltear la página. Desde siempre seguí a la selección peruana, toda mi vida. Siempre estuve pendiente. Conozco a los jugadores", indicó Ormeño.

El delantero explicó que su sueño es jugar en una selección. "Estuve al tanto de todo (sobre su posible llamado). Sé que me están siguiendo y el profe Juan Reynoso me dijo sobre una posible convocatoria. Ojalá y todo no quede en rumores".

Finalmente, Ormeño habló sobre el rendimiento del equipo dirigido por Ricardo Gareca. "Creo que Perú anda en el mejor momento de calidad técnica de su historia. Es una selección muy competitiva, a veces imbatible. Veo un equipo muy sólido, que sabe a lo que juega y todos van a meter como si fuera el último día de sus vidas".