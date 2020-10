FPF: "No nos quita el sueño si Gianluca Lapadula nos llama o no"

La Federación Peruana de Fútbol mantiene una posición bastante escéptica sobre Gianluca Lapadula y su deseo de jugar por la Blanquirroja. Antonio García Pye, Gerente de la Selección Peruana, señaló que hasta la fecha el delantero del Benevento de Italia todavía no se comunica con Videna.

"No sé si se habrá comunicado con alguien de nuestro entorno, al menos conmigo no, habría que preguntarle uno por uno a ver si ha llamado, no es algo que me quita el sueño si me llama o no, así me llame si no tiene pasaporte no va a poder venir.

Para ser seleccionable primero tiene que hacerse peruano y para eso no tiene que pedirnos permiso, yo he visto tatuajes pero no un DNI y pasaporte. Puede sacar su DNI en cualquier momento en la medida que tenga sus documentos en regla, no creo que demore mucho", declaró a América Deportes.

Hace unos días el preparador físico Néstor Bonillo también mostró una posición bastante firme sobre el delantero de 30 años: "No es un jugador seleccionable. En la medida que no lo sea, nosotros no podemos poner energía en eso. No hemos tenido hasta ahora ningún tipo de contacto con el entorno del jugador", indicó a RPP.

No podía faltar la palabra del Director Deportivo Juan Carlos Oblitas. El "Ciego" dijo que el tatuaje de Lapadula no es un mensaje suficiente para demostrar que quiere formar parte del plantel que disputa las Eliminatorias Qatar 2022.

“Sí me parece positivo lo de Lapadula, yo lo único que quiero es su DNI, nada más, y lo tiene que sacar él. Es lo único que estamos esperando y la mejor muestra de que quiere estar”, manifestó. ¿Hay interés por Lapadula en Videna? Saque usted sus propias conclusiones.