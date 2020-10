¿Gareca llamará a Ormeño tras manifestar que quiere jugar por Perú?

Hace unas semanas Ricardo Gareca se refirió sobre Santiago Ormeño con las siguientes palabas: “No hemos hablado personalmente. Necesitamos que el jugador se manifieste. Está siendo observado”. Pues bien, desde México, el delantero de Puebla no envió un guiño, sino un deseo concreto de jugar por la selección peruana.

“Dudo mucho que me llamen al mismo tiempo las dos selecciones (México y Perú). Yo ya tengo la decisión tomada. Si me llaman las dos, yo me voy a Perú. Me llama mucho el legado de mi abuelo.

Mi máximo sueño profesional es jugar en la selección. He conseguido jugar en primera y también quisiera jugar en Europa. Yo creo en mí, solo hay que trabajarlo e intentarlo. Jugar el Mundial es el sueño de cualquier futbolista. El segundo lugar es la Champions League y tercero una Copa América”, declaró Ormeño a la periodista Alexandra Horler.

El futbolista de 26 años también aclaró que no tuvo la intención de cuestionar a Raúl Ruidíaz. Como se recuerda, en otra entrevista el "Santi" había dicho que la "Pulga" es un crack, pero la Blanquirroja necesita un '9' de mejores condiciones físicas.

"Creo que me malinterpretaron un poco cuando declaré sobre Raúl Ruidíaz. Solo dije que cuando un equipo juega con un único punta, le viene bien uno con mayor presencia. Ruidíaz me parece un crack, pero creo que le vendría mejor jugar detrás del centrodelantero. Yo lo veo así. Eso intenté expresar”, puntualizó.

La decisión de Ricardo Gareca

Esta semana la FPF ya envió las cartas a los clubes de los seleccionados que militan en el exterior y LÍBERO pudo conocer que Santiago Ormeño no figura en la lista de jugadores reservados para los partidos de noviembre ante Chile y Argentina. Una fuente de Videna nos dijo que "Ricardo quiere tomarse un tiempo con él".

Sin embargo, el plazo para enviar las cartas todavía vence este fin de semana, por lo que el "Tigre", si cree conveniente, podría reservar a más futbolistas para cubrir posibles eventualidades como lesionados, suspendidos o positivos a COVID-19. El delantero del Puebla sigue esperando su oportunidad.