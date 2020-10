En Chile creen que Lapadula será llamado por Perú para duelo de noviembre ante la 'Roja'

Nuevamente el nombre de Gianluca Lapadula ha vuelto a sonar en la Selección Peruana. El experimentado delantero que milita en el Benevento de la Serie A, ha iniciado sus trámites de DNI para ser considerado por Ricardo Gareca.

Ya el atacante Italia-peruano había sino noticia días atrás no solo por su nuevo tanto en la Serie A, sino por tatuarse en su cuerpo una imagen referente a la historia del país de su madre. Además, en una entrevista dejó en claro que Ricardo Gareca sería el primero en saber su decisión de jugar en la ‘Blanquirroja’.

Ahora último, como se mencionó líneas arriba, se conoció que Gianluca Lapadula comenzó a ver el tema de su DNI, requisito indispensable para poder ser convocado a la Selección Peruana con miras a los demás partidos de las Eliminatorias Qatar 2022.

Este hecho no ha pasado desapercibido en países como Chile, que será el próximo rival de Perú. Desde el cercano país sureño, algunos medios de aquella nación resaltaron el posible llamado de Lapadula.

“Sin Guerrero, Perú podría tener a un goleador italiano ante La Roja”, fue el titular del medio CDF Premium. Por su parte, ‘En Cancha CL’ expresó lo siguiente: “¿Estará ante La Roja? Ex jugador del Milán inicia los trámites para jugar por la Selección Peruana”.

En ambos medios no dudaron en mencionar la trayectoria de Lapadula en la Serie A y que nace como un real interés en Perú debido a la sensible baja de Paolo Guerrero tras lesionarse del ligamento cruzado.

Sin embargo, la realidad de que Gianluca Lapadula esté ante Chile es más que difícil. Hoy por hoy, el atacante del Benevento no es convocable ya que aún no cumple con los requisitos que pide FIFA para jugar por otra selección que no sea la de su origen.

La Selección Peruana tiene actualmente un punto en dos partidos jugados y espera conseguir su primer triunfo cuando visite a Chile en el Nacional de Santiago el próximo 13 de noviembre por la tercera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.