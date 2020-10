Yotún sobre Gianluca Lapadula: “Si él quiere venir a la selección, es bienvenido”

Gianluca Lapadula remeció el fútbol peruano este último jueves luego que se filtrara la información de que el delantero de Benevento inició trámites para obtener el DNI peruano. Luego de esta gestión, el atacante nacido en Italia sería jugador convocable por Ricardo Gareca para la Selección Peruana.

Por ello, Yoshimar Yotún, referente del seleccionado nacional, habló sobre esta posibilidad y dejó en claro que el grupo lo recibirá de la mejor manera. De igual forma, ‘Yoshi’ señaló que Lapadula deberá venir con todas las ganas de representar al Perú y dejar el alma por la Blanquirroja.

“El ‘Profe’ Gareca siempre ha dicho que las puerta de la selección están abiertas para todos y si él (Lapadula) quiere venir, es bienvenido. Tiene que venir con actitud, con ganas de querer triunfar, con ganas de representar a tu país, a la blanquirroja y dejar todo en la cancha. La decisión la tiene el entrenador y nosotros vamos a intentar que se sienta cómodo”, señaló para la prensa de Cruz Azul.

El volante que milita en el fútbol mexicano también habló sobre su actualidad en su club y reveló que no le ha ido como lo esperaba. “He tenido un año complicado con algunas lesiones. Soy un tipo que le gusta jugar los 90 minutos y que siempre quiere estar en el equipo, pero obviamente uno tiene que ser consiente y saber que hay que ir poco a poco”, inició.

“Hoy me siento bastante bien, esas dos salidas a jugar por la selección me han servido bastante, jugué los 90 minutos en los dos partidos y eso me ha dado un buen ritmo. Así que esperemos seguir teniendo continuidad y creo que todos estamos preparados para jugar, pero la última decisión la tiene el ‘profe’”, agregó.