Miguel Trauco llegaría a los duelos ante Chile y Argentina por Eliminatorias: "Ya no tengo dolor"

El defensor peruano del Saint-Étienne, Miguel Trauco, no llegaría del todo óptimo a los próximos partidos de la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 ante Chile y Argentina, el 12 y 17 de noviembre respectivamente. El futbolista presenta una lesión y podría complicar su presencia para los duelos clasificatorios.

Actualización sobre el estado de Miguel Trauco

Según lo que dio a conocer Miguel Trauco en diálogo con el programa Los Bichos TV este último viernes, no sería de gravedad la lesión que sufrió, por lo que podría llegar sin problemas para los duelos ante Chile y Argentina por Eliminatorias. De esta manera, Ricardo Gareca podrá contar con su lateral izquierdo titular para estos importantes duelos.

"Me siento bien, ya no tengo dolor, me estoy recuperando satisfactoriamente, espero llegar para los partidos frente a Chile y Argentina. Mañana regreso al entrenamiento con mi equipo"

Trauco y la lesión que lo alejaría de la canchas por unas semanas

Según el medio francés L’Équipe, el lateral nacional sufrió una lesión en el “aductor izquierdo” y esta sería motivo para que pueda estar "ausente durante un mes". Recordemos que, Trauco ingresó al campo de juego durante la derrota de su equipo 3-1 ante el Niza por la Ligue 1.

“Lesionado en el aductor izquierdo durante la recepción del Niza el pasado domingo (1-3), Miguel Trauco, lateral izquierdo del AS Saint-Etienne, debería estar un mes ausente. Se estima que la duración total de la indisponibilidad de Trauco es de entre tres y cuatro semanas”, señaló el mencionado diario en su portal web.

Asimismo, cabe resaltar que el peruano, quien tiene contrato con el cuadro francés hasta el próximo 30 de junio de 2022, jugó recién sus primeros 45' minutos de la temporada en la pasada fecha de la Ligue 1. No obstante, parece que volverá a estar fuera de juego por un tiempo.

Por último, recordemos que la Selección Peruana se ubica en la octava casilla de las Eliminatorias con tan solo un punto, aunque con un complicado arranque empatando ante Paraguay en Asunción y perdiendo de local ante Brasil. La próxima fecha doble será crucial para las aspiraciones de los dirigidos por Ricardo Gareca.