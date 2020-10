Alfredo Honores: "Por un tema de salud, no quiero ver a la selección"

Alfredo Honores formó parte de la época dorada de la selección peruana en los últimos años. Estuvo como preparador de arqueros en la Copa América Chile 2015 donde logramos el tercer lugar, estuvo en la clasificación a Rusia 2018, viajó al Mundial, y su última presencia en el comando técnico fue en el subcampeonato de la Copa América Brasil 2019.

Luego, Ricardo Gareca decidió no renovarle la confianza. El "Tigre" nunca expuso públicamente sus razones. Hoy el nuevo preparador de arqueros de la Blanquirroja es el argentino nacionalizado peruano Óscar Ibáñez. Ya pasó más de un año de aquella desagradable experiencia, pero Honores confesó que todavía se siente afectado.

En una entrevista con LÍBERO, el expreparador de arqueros señaló que no tenía ganas de ver los partidos ante Paraguay y Brasil, pero finalmente contra su voluntad terminó frente al televisor con una mezcla de sentimientos. "No tenía muchas ganar de ver por una cuestión de salud, pero uno extraña y te jala, he estado ahí, era mi pasión, así que es un pequeño golpe emocional", afirmó.

También le preguntamos si mantenía comunicación con Pedro Gallese, uno de sus alumnos más aplicados en Videna. La respuesta fue con la voz entrecortada. "No, he tomado distancia con todo, por lo menos trato estar a distancia hasta sanar del todo", agregó.

"Con Gallese hay arquero para rato en la selección"

Cuando Honores habla de Pedro Gallese le brillan los ojos. No dudó en llenarlo de elogios y aseguró que hoy está en su mejor momento. "A Pedro lo veo maduro, el que se ha comido el trabajo de formación y de entrenamiento diario ha sido el 'Chicho' Espinoza en la San Martín, donde lo ha tenido tantos años. Lo único que me ha tocado a mí es mejorar lo que siempre buscamos, creo que Pedro está en su pico de madurez, se ha ganado la autoridad, es un merecimiento.

En el tema de la comunicación ya no hay más problema, le ayudó mucho salir del país, lo hizo crecer, siempre salir y jugar en otras ligas del exterior te da roce que viene muy bien para estos partidos de Eliminatorias. La MLS es lo mejor que tiene en este momento, no crean que es cualquier cosa, es bastante competitiva, hay arquero para rato en la selección", manifestó.

Finalmente, Honores resaltó que a diferencia de otras épocas, donde se nacionalizaban arqueros para la selección, en la actualidad hay buen material humano para mediano y largo plazo. El nombre de Diego Romero, golero de Universitario, está marcado en la pizarra.

"Ahora hay arqueros que se pueden exportar tranquilamente, hay que darles tiempo, confianza y los técnicos los respaldarán. Ojalá que Carlitos Silvestri tome esa decisión importante de tener a Diego Romero en el arco de la Sub 20 ahora que viene el Sudamericano. También tienes a De La Cruz y Sandi de Alianza, Enríquez, Stucchi, en Cristal está Emile Franco, creo que tenemos buenos arqueros".