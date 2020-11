Farfán contó cuál será el ritual de bienvenida que se le hará a Gianluca Lapadula – VIDEO

El último viernes sucedió lo que ya se había adelantada en Líbero un día antes. Después de tantas idas y vueltas, Gianluca Lapadula sería convocado por primera vez a la Selección Peruana de manera oficial.

La noticia del llamado de Gianluca Lapadula no solo tuvo eco en Perú, países como Chile e Italia también resaltaron la convocatoria del artillero del Benevento de la Serie A que está a la espera de terminar con los requisitos que pide FIFA.

Sin embargo, muchos se han preguntado cómo será el recibimiento de Gianluca Lapadula cuando conozca a sus compañeros de la Selección Peruana. Al respecto, Jefferson Farfán, uno de los referentes de la ‘Blanquirroja’, tocó el ritual que deberá hacer.

“El que llega tiene que decir su nombre completo y después tiene que cantar y bailar después de la cena”, declaró Jefferson Farfán en una entrevista con Movistar Deportes sobre la llegada de Lapadula al grupo.

Para ser más exactos, se le preguntó lo que deberá hacer el atacante del Benevento a lo que la ‘Foquita’ respondió: “Yo creo que algo tradicional acá de Lima, del Perú. Yo creo que sería festejo. Un buen festejo con una vela allí y quemarle la parte de atrás para que salte, para que brinque”.

Más allá de no ser convocado debido a estar lesionado, Jefferson Farfán contó que le gustaría estar en el ritual de bienvenida de Lapadula. “No sé si estaré presente o no por el tema del protocolo. No sé si por protocolo pueda estar en el hotel. Si me dejan pasar, sí. Obviamente estar allí, con mis compañeros”.