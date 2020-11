Jefferson Farfán: "Me gusta la liga de Brasil y la de Estados Unidos" - Video

Jefferson Farfán no fue considerado por Ricardo Gareca en la convocatoria de la selección peruana con miras a los duelos ante Chile y Argentina, partidos correspondientes a la jornada 3 y 4 de las Eliminatorias Qatar 2022.

La 'Foca' decidió realizarse una intervención quirúrgica a una de sus rodillas, lesión que arrastraba antes de la jornada inicial del certamen internacional: jugó en 'algodones' ante la 'Albirroja' y la 'Canarinha'.

Lo que si es una seria preocupación para el 'Tigre' así como para el ex jugador de Alianza Lima es que se encuentra sin club. Se especuló sobre varios mercados (como el Brasileirao y MLS): curiosamente a Farfán le agrada dichas ligas. Eso sí, descartó a la argentina por la rudeza en la que se juega.

"Hay muchas ligas lindas. Me gusta Brasil. La liga de Estados Unidos también me gusta. Te hablo en estos momentos, en la situación de ahora. ¿La liga argentina? Si también, pero será para que me rompan la otra rodilla (risas)", exclamó para Movistar Deportes.

"Son bruscos en Argentina, en Brasil también pegan pero se juega más al fútbol. Se han hablado muchas cosas, pero eso ya se lo dejo a Raúl (Gonzáles, su representante)", agregó.

Sobre su vinculación con Alianza Lima, Jefferson Farfán reveló que las conversaciones tendrán que ser con su representante y que de momento no hay nada concreto.

"¿Si los hinchas de Alianza Lima piensan en mí? Sí, seguro que si. Eso ya va a depender de Alianza. Si se comunica con mi empresario, pero hasta la actualidad no tengo nada claro [...] No lo sé (si regresa a Alianza Lima). Todo puede pasar. No te puedo decir ahora no o si porque todo puede pasar", concluyó.