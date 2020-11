Gianluca Lapadula y su publicación tras la convocatoria a la Selección Peruana

Gianluca Lapadula fue una de las grandes sorpresas en la nómina de jugadores para representar a la Selección Peruana en los encuentros ante Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2020. El atacante es una de las alternativas de Ricardo Gareca.

El delantero de Benevento Calcio se manifestó por primera vez sobre su convocatoria y publicó en las historias de su Instagram la lista de los futbolistas llamados por el director técnico Ricardo Gareca para vestir la 'Blanquirroja'.

Los referentes del equipo le han dado su respaldo al 'Bambino'. Tanto como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero resaltaron las habilidades del atacante del conjunto 'Stregoni'.

“Se ve a un jugador definidor con mucha calidad, zurdo. Se entiende que en su momento se haya definido por Italia. Tú sabes cómo son los hinchas, a veces son un poquito duros. Quien venga a aportar y darlo todo, bienvenido sea. Nosotros queremos ir al Mundial. Que ponga lo que tenga que poner dentro del campo”, mencionó la 'Foquita'.

Por su parte, el 'Depredador' también se expresó. "Feliz por él. Seguramente viene a sumar, junto con Raúl, así que feliz. No puedo hablar más porque mi equipo no me deja", mencionó para canal N.

FIFA confirmó a FPF la elegibilidad de Gianluca Lapadula

LÍBERO pudo conocer de primera mano que la Federación Peruana recibió respuesta del máximo ente rector del fútbol confirmado la elegibilidad del jugador de Gianluca Lapadula.

De esta manera, el atacante solo deberá terminar las gestiones para obtener su DNI y pasaporte peruano para quedar listo de cara a los enfrentamientos del mes de noviembre.