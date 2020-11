Christian Cueva fue retirado del campo de juego a los 37 minutos

Christian Cueva empezó las acciones en el duelo entre Yeni Malatyaspor vs Denizlispor por la fecha 8 de la Superliga de Turquía. Tan solo a los 7 minutos, el cuadro del peruano ya ganaba 1-0 gracias al gol de Kanatsizkus.

Yeni Malatyaspor quería más y buscaba constantemente el segundo que llegaría tan solo 10 minutos después. Acquah se encargó de batir al arquero Pantilimon por lo que todo era felicidad en el local.

Sin embargo, a pesar de tener una clara ventaja, el DT de Yeni Malatyaspor no le gustó cómo estaba jugando su equipo y no dudó en realizar variantes así no haya acabado la primera parte en el New Malatya Stadium.

Hamza Hamzaoğlu ordenó que ingresen dos jugadores. El primero fue el de Akca por Yavru y el segundo el de Ndayishimiye por Christian Cueva. Sin duda, cambios que generon extrañeza por parte de los seguidores y público en general.

Además, a quien no le gustó para nada lo hecho por Hamzaoğlu, fue al mismo Christian Cueva. ‘Aladino’ se mostró muy molesto por tener que abandonar el campo de juego y hasta chocó su hombro con el reemplazante.

Al final, Yeni Malatyaspor terminó quedándose con los tres puntos ante el Denizlispor y de momento, pasó a ubicarse en la octava casilla de la Superliga de Turquía al alcanzar las once unidades.

Cabe mencionar que Christian Cueva viajará próximamente a territorio nacional para ponerse bajo las órdenes de Ricardo Gareca con miras a los encuentros contra Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022.