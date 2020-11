Edison Flores cerca de perderse nuevamente partidos de Eliminatorias

Ricardo Gareca vive un verdadero dolor de cabeza con los jugadores que militan en Estados Unidos. Edison Flores podría perderse nuevamente una fecha doble de Eliminatorias al no tener flexibilidad de su club por la cuarentena que se vive en Washington. El comando técnico esperará hasta mañana desenlace de la historia por el volante.

Antonio García Pye, gerente de la selección peruano contó detalles internos que se viven y aunque espera que haya una luz de esperanza para tener el popular "Orejas" cada vez es más complicado hacer realidad la idea del "Tigre" por contar con el todo el grupo habitual de las convocatorias. La buena noticia será la llegada de Alexander Callens quien recibió el visto bueno de su club y estará mañana en Videna.

"En el caso de Callens, New York flexibilizó el tema de la cuarentena. Sobre esa base, él ya tiene su pasaje para venir. El tema de Edison Flores es distinto porque Washington no ha flexibilizado. Vamos a ver, todavía es duda", dijo en RPP.

Por otro lado confirmó que Ricardo Gareca podrá realizar varios cambios con otras convocatorias de cara el partido ante Argentina al no existir impedimento de la Conmebol para hacer realidad un reajuste con un nuevo llamado de futbolistas.

"El comando técnico no me ha comentado si para el partido ante Argentina habrá una nueva convocatoria. Pero podría hacerlo porque no hay impedimento legal y no se puede dar por conducto regulas si así se decide", terminó Antonio García Pye