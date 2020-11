Antonio García Pye asegura que Gianluca Lapadula tendrá hoy su pasaporte y su DNI

El gerente de Selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García Pye, declaró que Gianluca Lapadula pisará esta noche el Perú junto a sus padres. Además, el jugador tendrá su pasaporte y documento nacional de identidad (DNI).

Así lo declaró para el programa Fútbol como cancha de RPP. La autoridad de la FPF mencionó que el atacante del Benevento Calcio "llegará a la burbuja sanitaria y no se moverás más del hotel".

La llegada del 'Bambino' genera muchas expectativas, no obstante, García Pye declaró lo siguiente: "Le sugerimos a los hinchas que no vayan al aeropuerto porque no habrá manera de que puedan verlo".

Recordemos que Gianluca Lapadula llega con ritmo tras jugar los 90 minutos en la derrota de su equipo por 3 a 0 ante el Spezia. El delantero tuvo la ocasionar de anotar cuando el baló que remató se estrelló en el travesaño.

El delantero del Benevento será un arma en ofensiva para Ricardo Gareca en los encuentros antes Chile y Argentina ante las lesiones de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Chile vs. Perú

La selección peruana viajará a Santiago para medirse ante su similar de Chile —el viernes 13— por la fecha 3 de las Eliminatorias Qatar 2022 y cuatro días más tarde recibirá a Argentina en el Estadio Nacional.

Recordemos que el duelo entre Perú vs Argentina será sin público, según lo confirmó el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, quien certificó que se le negó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) el pedido para contar en las tribunas con 5000 espectadores.