Patricio Rubio advierte a Chile "No hay que confiarse, se nos puede complicar”

Perú vs Chile se enfrentan este viernes en Santiago y no hay tema que no sea el duelo por Eliminatorias. Ante ello, Patricio Rubio, jugador chileno que milita en Alianza Lima, dio su opinión sobre el clásico del pacífico.

Patricio Rubio dijo que “Estos partidos de Eliminatorias, los primeros dos, creo que mereció un poco más. Lo ha hecho bien, tiene un gran técnico. Tiene grandes jugadores, así que es un rival de mucho cuidado. No hay que confiarse, sino se nos puede complicar”, aseguró el ‘Pato’, expresó con Nexo, de ESPN Chile.

El atacante chileno resaltó el nivel del futbolista peruano. “El jugador peruano es muy técnico, es muy calidoso. Juegan muy bien. Ha crecido mucho el fútbol peruano en los últimos años. Ha quedado demostrado con la clasificación al Mundial, en la anterior Copa América... entonces hay que tener mucho cuidado”, agregó.

Sobre la posibilidad de integrar la selección de chile, dijo. “Me encantaría jugar con Alexis, con Vidal. Uno trabaja para eso. Una de las cosas por las que vine a Perú, fue por eso. Queda esperar. Todavía queda, lo estoy haciendo bien, tengo que tratar de seguir la misma forma, seguir haciendo goles y en algún momento se va a dar esa oportunidad”, afirma.

Como se recuerda, Perú ya se encuentra en Chile para el duelo de Eliminatorias este viernes 13 de noviembre desde las 18:00 (hora peruana). Duelo será en el estadio Nacional de Santiago.